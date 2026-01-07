تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد توقيعه اتفاقاً مع الحكومة.. اسم محمد حمشو يشغل السوريين

Lebanon 24
07-01-2026 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1464928-639033768823346559.webp
Doc-P-1464928-639033768823346559.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انشغل السوريون خلال الساعات الماضية باسم محمد حمشو، المهندس، ورجل الأعمال السوري.

وتداول عدد من السوريين على مواقع التواصل تساؤلات حول صحة توقيع حمشو اتفاقاً مع الحكومة في دمشق.
لا سيما أن رجل الأعمال أعلن في بيان على حسابه في فيسبوك ليل الثلاثاء الأربعاء أنه "وقع اتفاقاً شاملاً مع الحكومة الجديدة، وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة".

"فتح صفحة جديدة"
كما أوضح حمشو أن "هذا الإجراء أتى في إطار تنظيم وتثبيت الوضع القانوني، وفتح صفحة جديدة، دون الدخول في أي سجالات أو نقاشات تتعلّق بالمراحل السابقة".

إلى ذلك، رأى أن " سوريا تتجه اليوم نحو مرحلة جديدة عنوانها الأمل، وبناء المستقبل، من خلال التعاون الإيجابي مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية، والقطاع الخاص وبما يخدم مصلحة الوطن والناس."
ووجه حمشو الشكر إلى الرئيس السوري أحمد الشرع "على السياسة الحكيمة التي اعتمدها في طيّ صفحة الماضي وفتح آفاق جديدة قائمة على الاستقرار، والعمل المشترك، ولمّ الشمل".

إلا أن بعض السوريين وجهوا انتقادات لهذا الاتفاق، معتبرين أنه أتى دون مراجعة أو محاسبة لما "اقترفه حمشو" الذي اعتبروا أنه كان مقرباً من النظام السابق.

علماً أن الحكومة السورية لم تصدر حتى الآن أي بيان حول هذا الاتفاق.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضغط أميركي لتوقيع اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: نحتاج الآن إلى تمكين الحكومة السورية من إعادة تشغيل اقتصادها
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأميركي استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: النقاشات بين قسد والحكومة السورية متواصلة في دمشق ولا اتفاقات نهائية بعد
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسات الدولة

أحمد الشرع

المستقبل

السورية

فيسبوك

سوريا

الشرع

بالمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-07
Lebanon24
05:16 | 2026-01-07
Lebanon24
05:15 | 2026-01-07
Lebanon24
05:05 | 2026-01-07
Lebanon24
04:56 | 2026-01-07
Lebanon24
04:46 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24