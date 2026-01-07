بعد توقيعه اتفاقاً مع الحكومة.. اسم محمد حمشو يشغل السوريين

انشغل السوريون خلال الساعات الماضية باسم محمد حمشو، المهندس، ورجل الأعمال السوري.



وتداول عدد من السوريين على مواقع التواصل تساؤلات حول صحة توقيع حمشو اتفاقاً مع الحكومة في .

لا سيما أن رجل الأعمال أعلن في بيان على حسابه في ليل الثلاثاء الأربعاء أنه "وقع اتفاقاً شاملاً مع الحكومة الجديدة، وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة".



"فتح صفحة جديدة"

كما أوضح حمشو أن "هذا الإجراء أتى في إطار تنظيم وتثبيت الوضع القانوني، وفتح صفحة جديدة، دون الدخول في أي سجالات أو نقاشات تتعلّق بالمراحل السابقة".



إلى ذلك، رأى أن " تتجه اليوم نحو مرحلة جديدة عنوانها الأمل، وبناء ، من خلال التعاون الإيجابي مع والجهات المعنية، والقطاع الخاص وبما يخدم مصلحة الوطن والناس."

ووجه حمشو الشكر إلى الرئيس السوري "على السياسة الحكيمة التي اعتمدها في طيّ صفحة الماضي وفتح جديدة قائمة على الاستقرار، والعمل المشترك، ولمّ الشمل".



إلا أن بعض السوريين وجهوا انتقادات لهذا الاتفاق، معتبرين أنه أتى دون مراجعة أو محاسبة لما "اقترفه حمشو" الذي اعتبروا أنه كان مقرباً من النظام السابق.



علماً أن الحكومة لم تصدر حتى الآن أي بيان حول هذا الاتفاق.