Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

في عهد مادورو.. فنزويلا نقلت ذهباً بقيمة 5.2 مليار دولار إلى سويسرا

Lebanon 24
07-01-2026 | 03:36
أظهرت بيانات جمركية أن فنزويلا نقلت ‍ذهبا بقيمة 4.14 مليار فرنك سويسري تقريبا (‍5.20 مليار دولار) إلى سويسرا خلال السنوات الأولى من قيادة الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.

وأشارت البيانات إلى أن الدولة الواقعة ⁠في أميركا الجنوبية أرسلت 113 طنا من المعدن النفيس إلى سويسرا منذ عام 2013 عندما تولى مادورو السلطة إلى عام 2016.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إن الذهب كان مصدره البنك المركزي الفنزويلي، في وقت كانت الحكومة تبيع ‍فيه الذهب لدعم اقتصادها.
وأظهرت بيانات الجمارك أن فنزويلا لم تصدر ذهبا ‍إلى ‍سويسرا منذ عام 2017 ⁠عندما فُرضت عقوبات الاتحاد ‌الأوروبي إلى عام ⁠2025.

وألقت قوات ‍خاصة أميركية القبض على مادورو خلال هجوم على كراكاس في ⁠الثالث من كانون الثاني، ويواجه اتهامات في محكمة في ‌نيويورك بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والإرهاب المرتبط بالمخدرات.

وأمرت سويسرا أمس الاثنين بتجميد الأصول التي يمتلكها مادورو و36 من شركائه في البلاد لكنها لم ‍تقدم أي معلومات عن القيمة المحتملة لهذه الأصول أو مصدر هذه الأموال.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي صلة بين هذه الأصول والذهب المنقول من البنك ‌المركزي.
