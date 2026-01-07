في عهد مادورو.. فنزويلا نقلت ذهباً بقيمة 5.2 مليار دولار إلى سويسرا

أظهرت بيانات جمركية أن نقلت ‍ذهبا بقيمة 4.14 مليار تقريبا (‍5.20 مليار دولار) إلى خلال السنوات الأولى من قيادة الرئيس المخلوع .



وأشارت البيانات إلى أن الدولة الواقعة ⁠في أميركا الجنوبية أرسلت 113 طنا من المعدن النفيس إلى سويسرا منذ عام 2013 عندما تولى السلطة إلى عام 2016.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن كان مصدره ، في وقت كانت الحكومة تبيع ‍فيه الذهب لدعم اقتصادها.

وأظهرت بيانات أن فنزويلا لم تصدر ذهبا ‍إلى ‍سويسرا منذ عام 2017 ⁠عندما فُرضت عقوبات الاتحاد ‌ إلى عام ⁠2025.



وألقت قوات ‍خاصة أميركية القبض على مادورو خلال هجوم على كراكاس في ⁠الثالث من كانون الثاني، ويواجه اتهامات في محكمة في ‌ بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والإرهاب المرتبط بالمخدرات.



وأمرت سويسرا أمس الاثنين بتجميد الأصول التي يمتلكها مادورو و36 من شركائه في البلاد لكنها لم ‍تقدم أي معلومات عن القيمة المحتملة لهذه الأصول أو مصدر هذه الأموال.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي صلة بين هذه الأصول والذهب المنقول من البنك ‌المركزي.