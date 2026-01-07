تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قائد الجيش الإيراني: تصريحات ترامب ونتنياهو تهديد مباشر

Lebanon 24
07-01-2026 | 04:07
حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي من أن طهران تنظر إلى تصريحات كلٍّ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الاحتجاجات الجارية في البلاد، بوصفها تهديدًا مباشرًا للأمن الإيراني.

وأكد حاتمي أن بلاده لن تتساهل مع استمرار ما وصفه بتصعيد الخطاب العدائي، مشددًا على أن أي تهديدات تُوجَّه إلى إيران ستقابل بردّ، معتبرًا أن رفع وتيرة التصريحات ضد "الأمة الإيرانية" يدخل في خانة السلوك العدائي غير المقبول، وفق ما نقلته وكالة فارس.

وجاءت مواقف قائد الجيش بعد تلويح لجنة الدفاع العليا الإيرانية بإمكانية اللجوء إلى عمل استباقي ضمن إطار "الدفاع المشروع"، في بيان دان ما اعتبره تصعيدًا في لهجة التهديد والتدخل الخارجي. وشدد البيان على أن أمن إيران واستقلالها "خط أحمر"، وأن أي اعتداء أو استمرار في السلوكيات العدائية سيواجَه برد متناسب وحازم.

وتزامنت هذه التحذيرات مع تهديدات أميركية أخيرة بالتدخل العسكري في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات، في مقابل إعلان نتنياهو دعمه العلني للمحتجين الإيرانيين.

ويُذكر أن لجنة الدفاع العليا أُنشئت عقب حرب الأيام الـ12 بين إيران وإسرائيل، تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بهدف توحيد القرار الدفاعي بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت دفاعية ونووية داخل إيران.
