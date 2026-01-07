قائد الجيش الإيراني: تصريحات ترامب ونتنياهو تهديد مباشر

حذّر أمير حاتمي من أن تنظر إلى تصريحات كلٍّ من الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين ، على خلفية الاحتجاجات الجارية في البلاد، بوصفها تهديدًا مباشرًا للأمن الإيراني.



وأكد حاتمي أن بلاده لن تتساهل مع استمرار ما وصفه بتصعيد الخطاب العدائي، مشددًا على أن أي تهديدات تُوجَّه إلى ستقابل بردّ، معتبرًا أن رفع وتيرة التصريحات ضد "الأمة " يدخل في خانة السلوك العدائي غير المقبول، وفق ما نقلته وكالة فارس.



وجاءت مواقف قائد الجيش بعد تلويح لجنة الدفاع الإيرانية بإمكانية اللجوء إلى عمل استباقي ضمن إطار "الدفاع المشروع"، في بيان دان ما اعتبره تصعيدًا في لهجة التهديد والتدخل الخارجي. وشدد البيان على أن أمن إيران واستقلالها "خط أحمر"، وأن أي اعتداء أو استمرار في السلوكيات العدائية سيواجَه برد متناسب وحازم.



وتزامنت هذه التحذيرات مع تهديدات أميركية أخيرة بالتدخل العسكري في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات، في مقابل إعلان نتنياهو دعمه العلني للمحتجين الإيرانيين.



ويُذكر أن لجنة الدفاع العليا أُنشئت عقب حرب الأيام الـ12 بين إيران وإسرائيل، تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بهدف توحيد القرار الدفاعي بعد الضربات والأميركية التي استهدفت منشآت دفاعية ونووية داخل إيران.

Advertisement