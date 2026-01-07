بتهمة التجسس لصالح الموساد.. إيران تعدم رجلا

أعدمت رجلا، بتهمة التجسس لصالح " "، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية.

وقالت وكالة أنباء ميزان، نقلا عن مصادر قضائية، إن الموساد جند الرجل عبر مقابل وعد بدفع مليون دولار أميركي وتأشيرة دخول بريطانية.وتردد أنه اعترف بجرائم التجسس بعد اعتقاله وحكم عليه بالإعدام وأقرت الحكم لاحقا.ولم تذكر وكالة ميزان تفاصيل بشأن التوقيت أو المكان الدقيق للاعتقال أو الإعدام.