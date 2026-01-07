فرنسا: خطة أوروبية محتملة ردًا على تهديدات واشنطن

قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل الأربعاء، إن تعمل مع شركائها على وضع خطة للرد في حال نفذت تهديدها بالاستيلاء على غرينلاند، بحسب" ".



وأضاف بارو أن الموضوع سيُطرح للنقاش خلال اجتماعه المزمع اليوم مع وزيري خارجية ألمانيا وبولندا.



وكان قد أعلن أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي يناقش خيارات للاستيلاء على غرينلاند، بما في ذلك استخدام الجيش الأمريكي إذا لزم الأمر، في محاولة لإحياء طموحه للسيطرة على الاستراتيجية، رغم الاعتراضات الأوروبية.



