بعد مواجهة الهند… باكستان تسعى لتوسيع صادراتها العسكرية

قال الجيش إن قائدي في باكستان وبنغلادش أجريا محادثات حول اتفاق محتمل يشمل بيع طائرات مقاتلة من طراز JF-17 ثاندر لبنغلادش، في الوقت الذي تسعى فيه إسلام آباد لتوسيع طموحاتها في مجال توريد الأسلحة وتعزيز علاقاتها مع داكا، بحسب" ".



وتأتي المحادثات في إسلام آباد في وقت تتطلع فيه باكستان إلى الاستفادة من نجاح قواتها الجوية في الصراع مع ، عدوها اللدود، في أيار، وهو أسوأ قتال بين الجارتين المسلحتين نوويًا منذ ما يقرب من 3 عقود.



وتشير المحادثات إلى تحسن العلاقات بين البلدين الواقعين في جنوب ، بعد تزايد التقارب بينهما منذ أن دفعت الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في آب 2024 رئيسة وزراء بنغلادش آنذاك، الشيخة حسينة، إلى الفرار إلى الهند، ما أدى إلى قطع علاقة داكا مع .



وقال الجيش الباكستاني إن زيارة قائد القوات الجوية البنغلادشي إلى باكستان "أكدت على العلاقات التاريخية القوية بين باكستان وبنغلادش، وعكست المشترك على تعزيز التعاون الدفاعي وبناء طويلة الأمد".



