تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد مواجهة الهند… باكستان تسعى لتوسيع صادراتها العسكرية

Lebanon 24
07-01-2026 | 06:05
A-
A+

Doc-P-1465015-639033878090120748.jfif
Doc-P-1465015-639033878090120748.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الجيش الباكستاني إن قائدي القوات الجوية في باكستان وبنغلادش أجريا محادثات حول اتفاق محتمل يشمل بيع طائرات مقاتلة من طراز JF-17 ثاندر لبنغلادش، في الوقت الذي تسعى فيه إسلام آباد لتوسيع طموحاتها في مجال توريد الأسلحة وتعزيز علاقاتها مع داكا، بحسب"رويترز".

وتأتي المحادثات في إسلام آباد في وقت تتطلع فيه باكستان إلى الاستفادة من نجاح قواتها الجوية في الصراع مع الهند، عدوها اللدود، في أيار، وهو أسوأ قتال بين الجارتين المسلحتين نوويًا منذ ما يقرب من 3 عقود.

وتشير المحادثات إلى تحسن العلاقات بين البلدين الواقعين في جنوب آسيا، بعد تزايد التقارب بينهما منذ أن دفعت الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في آب 2024 رئيسة وزراء بنغلادش آنذاك، الشيخة حسينة، إلى الفرار إلى الهند، ما أدى إلى قطع علاقة داكا مع نيودلهي.

وقال الجيش الباكستاني إن زيارة قائد القوات الجوية البنغلادشي إلى باكستان "أكدت على العلاقات التاريخية القوية بين باكستان وبنغلادش، وعكست العزم المشترك على تعزيز التعاون الدفاعي وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة السلام
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: توسيع العمليات العسكرية ضد تهريب المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد للبنان: نستعدّ لتوسيع العمليّات العسكريّة
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لبنانية لـ"سكاي نيوز عربية": حزب الله لن يعترض على توجه حصر السلاح شمال الليطاني طالما أنه يجنب لبنان مواجهة عسكرية واسعة
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24

شراكة استراتيجية

القوات الجوية

نيودلهي

رويترز

الهند

العزم

حسن ا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:25 | 2026-01-07
Lebanon24
08:14 | 2026-01-07
Lebanon24
07:35 | 2026-01-07
Lebanon24
07:26 | 2026-01-07
Lebanon24
07:13 | 2026-01-07
Lebanon24
07:04 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24