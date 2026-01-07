تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من ميثاق الأمم المتحدة إلى شريعة القوة… تحذير من فوضى دولية

Lebanon 24
07-01-2026 | 06:03
A-
A+
Doc-P-1465016-639033878362931906.jpg
Doc-P-1465016-639033878362931906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في قراءة نقدية للمشهد الجيوسياسي الدولي، حذّرت الباحثة أونا هاثاواي في مقال رأي نشرته نيويورك تايمز من أن النظام القانوني الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية يقترب من الانهيار، في ظل التآكل المتسارع للقيود التي تنظّم استخدام القوة العسكرية بين الدول.

واعتبرت هاثاواي، أستاذة القانون والعلوم السياسية في جامعة ييل، أن العملية العسكرية الأميركية السرّية التي نُفّذت في فنزويلا قبيل فجر السبت الماضي، بهدف اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو بقرار من دونالد ترامب، تشكّل خرقًا صارخًا لأسس النظام القانوني الدولي.

ويتقاطع هذا التوصيف مع موقف فنزويلا في مجلس الأمن الدولي، حيث اتهم مندوبها الولايات المتحدة بانتهاك سيادة بلاده وخرق ميثاق الأمم المتحدة.

وترى هاثاواي أن العالم الذي تجنّب طوال نحو ثمانية عقود صدامات مباشرة بين القوى الكبرى بفضل القانون الدولي، يقف اليوم على حافة العودة إلى منطق "دبلوماسية البوارج"، حيث تصبح القوة هي مصدر الشرعية. وتلفت إلى أن هذا الانزلاق لا يهدد دولة بعينها، بل يقوّض الأساس الذي حدّ من الحروب الكبرى ومنع زوال الدول بالقوة.

وتشير إلى أن هذا التفكك بدأ يتسارع منذ هجمات أيلول 2001، حين وسّعت واشنطن مفهوم "الدفاع عن النفس"، ما فتح الباب أمام استخدام أحادي للقوة تحت ذرائع قانونية فضفاضة، تبنّتها لاحقًا دول أخرى. ووفق تحليلها، أدّى ذلك منذ عام 2014 إلى تصاعد النزاعات وارتفاع أعداد القتلى، مع عودة الحروب المباشرة بين الدول.

وتؤكد هاثاواي أن مكافحة المخدرات أو الطعن بشرعية أنظمة سياسية لا يبرّر شنّ عمليات عسكرية، معتبرة أن العقوبات والضغوط الدبلوماسية هي الأدوات القانونية الوحيدة المتاحة. وتختم بالتحذير من أن انهيار النظام الدولي يحصل "تدريجيًا ثم فجأة"، داعية إلى موقف دولي جماعي لوقف هذا المسار قبل فوات الأوان.
 
(نيويورك تايمز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عراقتشي في اتصال مع نظيره الفنزويلي: التهديد باستخدام القوة ضد كراكاس ينتهك ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين مجلس التعاون الخليجي: للالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"ألبا": العمل الأميركي الخطير هو من أعمال القرصنة المرتكب في المياه الدولية وينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تهديدات ترامب الأخيرة لطهران تجاوز واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمن الدولي

مجلس الأمن

دبلوماسي

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:25 | 2026-01-07
Lebanon24
08:14 | 2026-01-07
Lebanon24
07:35 | 2026-01-07
Lebanon24
07:26 | 2026-01-07
Lebanon24
07:13 | 2026-01-07
Lebanon24
07:04 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24