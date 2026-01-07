تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تبادل الضربات.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف الجوي والصاروخي
Lebanon 24
07-01-2026
|
06:31
photos
قالت
روسيا اليوم
الأربعاء، إنها نفذت ضربات جوية وقصفًا بالطائرات المسيرة والمدفعية والصواريخ مستهدفة مواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى في
أوكرانيا
، إضافة إلى مستودعات ذخيرة ومعدات عسكرية ومواقع انتشار قوات.
وفي المقابل، قال قائد قوات الطائرات المسيرة
الأوكرانية
اليوم الأربعاء، إن
كييف
قصفت بمُسيرات مستودع نفط في
منطقة بيلغورود
الروسية خلال الليل، بحسب
رويترز
.
قلق أوروبي من ضربات أميركية في الكاريبي: عواصم أوروبا تُقلّص تبادل المعلومات مع واشنطن
Lebanon 24
قلق أوروبي من ضربات أميركية في الكاريبي: عواصم أوروبا تُقلّص تبادل المعلومات مع واشنطن
07/01/2026 15:39:33
07/01/2026 15:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: محادثات ميامي تبحث إمكانية تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا وقضايا أخرى
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: محادثات ميامي تبحث إمكانية تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا وقضايا أخرى
07/01/2026 15:39:33
07/01/2026 15:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على استئناف عمليات تبادل الأسرى مع روسيا
Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على استئناف عمليات تبادل الأسرى مع روسيا
07/01/2026 15:39:33
07/01/2026 15:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: ناقش وفدان روسي وأوكراني في أبوظبي عمليات تبادل أسرى الحرب من الطرفين
Lebanon 24
بوتين: ناقش وفدان روسي وأوكراني في أبوظبي عمليات تبادل أسرى الحرب من الطرفين
07/01/2026 15:39:33
07/01/2026 15:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
Lebanon 24
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
08:25 | 2026-01-07
07/01/2026 08:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تُثني على نتائج محادثات باريس للسلام
Lebanon 24
أوكرانيا تُثني على نتائج محادثات باريس للسلام
08:14 | 2026-01-07
07/01/2026 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يصل الرياض لبدء محادثات اليمن
Lebanon 24
وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يصل الرياض لبدء محادثات اليمن
07:35 | 2026-01-07
07/01/2026 07:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العملة الجديدة... هذا ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزيّ
Lebanon 24
عن العملة الجديدة... هذا ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزيّ
07:26 | 2026-01-07
07/01/2026 07:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية أميركيّة بصدد توجيه إتّهامات ضدّ مادورو
Lebanon 24
ولاية أميركيّة بصدد توجيه إتّهامات ضدّ مادورو
07:13 | 2026-01-07
07/01/2026 07:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
09:01 | 2026-01-06
06/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
08:25 | 2026-01-07
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
08:14 | 2026-01-07
أوكرانيا تُثني على نتائج محادثات باريس للسلام
07:35 | 2026-01-07
وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يصل الرياض لبدء محادثات اليمن
07:26 | 2026-01-07
عن العملة الجديدة... هذا ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزيّ
07:13 | 2026-01-07
ولاية أميركيّة بصدد توجيه إتّهامات ضدّ مادورو
07:04 | 2026-01-07
بالصور... حركة نزوح كبيرة في حلب بسبب الإشتباكات
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 15:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 15:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 15:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
