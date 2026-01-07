تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ولاية أميركيّة بصدد توجيه إتّهامات ضدّ مادورو
Lebanon 24
07-01-2026
|
07:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سلطات
ولاية فلوريدا
الأميركية عن نيتها توجيه اتهامات محلية ضدّ
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، تتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
وقال حاكم الولاية رون دي سانتيس للصحافيين: "نحن ندرس بجدية بالغة رفع دعوى قضائية ضد
نيكولاس مادورو
على مستوى الولاية".
وأشار إلى أنّ
مكتب المدعي العام
سيتولى القضية. (روسيا اليوم)
