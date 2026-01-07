عن العملة الجديدة... هذا ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزيّ

أكد حاكم مصرف المركزي الحصرية أن عملية استبدال الليرة تسير بسلاسة وبشكل منظم، ولا توجد أي عوائق تذكر حتى الآن.



وأوضح الحصرية أنه لا يوجد أي داعٍ للاستعجال في التبديل، إذ إن المهل ستُمدّد عند الحاجة، وبما يتيح للجميع إتمام العملية براحة ومن دون ضغط.



وقال الحصرية إن الهدف أن تتم عملية الاستبدال بكل سهولة ويسر، داعياً إلى الالتزام بالتعليمات ومتابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول. (العربية)

