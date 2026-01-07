وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يصل الرياض لبدء محادثات اليمن

قال محمد الغيثي المسؤول البارز في اليمني، اليوم الأربعاء، إنه وصل برفقة وفد إلى ، وإن المحادثات بشأن اليمن ستبدأ.



وكتب الغيثي في منشور على منصة إكس "وصلت بمعية الزملاء من عدن إلى مدينة وفي أجواء إيجابية ستبدأ سلسلة لقاءات للتهيئة لحوار جنوبي-جنوبي برعاية السعودية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي في بيان اليوم الأربعاء، إسقاط عضوية رئيس الجنوبي عيدروس الزبيدي.



وذكر المجلس في البيان الذي نقلته وكالة "سبأ" الحكومية، أنه قرر "إحالة الزبيدي للنائب العام وإيقافه عن العمل" على حد تعبير البيان.



وفي غضون ذلك، قال المجلس الانتقالي الجنوبي، إن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي موجود في عدن للإشراف على العمليات العسكرية والأمنية. (ارم نيوز)