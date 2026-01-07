أوكرانيا تُثني على نتائج محادثات باريس للسلام

أشاد كيريلو بودانوف، رئيس الأوكراني ، بـ "النتائج الإيجابية" لمحادثات بشأن السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا، متعهدًا بحماية لكييف.



وأشارت " " إلى أن تسعى إلى الحصول على دعم قوي من الحلفاء في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع ، في الوقت الذي تتصدى فيه أيضًا لمطلب بالتخلي عن منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام.



وقال بودانوف، الذي تم تعيينه رئيسًا لمكتب في الأيام القليلة الماضية، على تطبيق تلغرام: "لا يمكن نشر جميع المعلومات علنًا، ولكن هناك بالفعل نتائج إيجابية وعملنا مستمر".



وأضاف: "سندافع عن المصالح الوطنية ".

