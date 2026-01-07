تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أوكرانيا تُثني على نتائج محادثات باريس للسلام
Lebanon 24
07-01-2026
|
08:14
أشاد كيريلو بودانوف، رئيس
مكتب الرئيس
الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، بـ "النتائج الإيجابية" لمحادثات
باريس
بشأن السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا، متعهدًا بحماية
المصالح الوطنية
لكييف.
وأشارت "
رويترز
" إلى أن
أوكرانيا
تسعى إلى الحصول على دعم قوي من الحلفاء في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع
روسيا
، في الوقت الذي تتصدى فيه أيضًا لمطلب
الكرملين
بالتخلي عن منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام.
وقال بودانوف، الذي تم تعيينه رئيسًا لمكتب
زيلينسكي
في الأيام القليلة الماضية، على تطبيق تلغرام: "لا يمكن نشر جميع المعلومات علنًا، ولكن هناك بالفعل نتائج إيجابية وعملنا مستمر".
وأضاف: "سندافع عن المصالح الوطنية
الأوكرانية
".
