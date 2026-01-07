تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تُثني على نتائج محادثات باريس للسلام

Lebanon 24
07-01-2026 | 08:14
أشاد كيريلو بودانوف، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بـ "النتائج الإيجابية" لمحادثات باريس بشأن السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا، متعهدًا بحماية المصالح الوطنية لكييف. 

وأشارت "رويترز" إلى أن أوكرانيا تسعى إلى الحصول على دعم قوي من الحلفاء في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع روسيا، في الوقت الذي تتصدى فيه أيضًا لمطلب الكرملين بالتخلي عن منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام.

وقال بودانوف، الذي تم تعيينه رئيسًا لمكتب زيلينسكي في الأيام القليلة الماضية، على تطبيق تلغرام: "لا يمكن نشر جميع المعلومات علنًا، ولكن هناك بالفعل نتائج إيجابية وعملنا مستمر".

وأضاف: "سندافع عن المصالح الوطنية الأوكرانية". 
