Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

بالأسماء... القبض على أفراد مجموعة مسلّحة تابعة لنظام الأسد في حماة

Lebanon 24
07-01-2026 | 08:39
أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن القبض على 3 أشخاص متورطين في تشكيل مجموعة مسلحة مرتبطة بنظام بشار الأسد، في محافظة حماة.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم الشنتوت: "تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حماة، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعوين سلمان مالك محمد، وزين حسن محفوض، وأيمن عبدالكريم عمار، وذلك عقب متابعة أمنية متواصلة ومكثفة لتحركاتهم ونشاطهم المشبوه في المنطقة".
 
 
