بالأسماء... القبض على أفراد مجموعة مسلّحة تابعة لنظام الأسد في حماة

أعلنت ، عن القبض على 3 أشخاص متورطين في تشكيل مجموعة مسلحة مرتبطة بنظام ، في .



وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم الشنتوت: "تمكنت في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع في محافظة حماة، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعوين سلمان مالك محمد، وزين حسن محفوض، وأيمن عبدالكريم عمار، وذلك عقب متابعة أمنية متواصلة ومكثفة لتحركاتهم ونشاطهم المشبوه في المنطقة".

