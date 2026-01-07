تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
-6
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مستشار الرئيس السوري ينتقد "الميليشيات" في شمال حلب
Lebanon 24
07-01-2026
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تصاعد المواجهات بين
الجيش السوري
وقوات
سوريا
الديمقراطية
في حلب شمال سوريا، وجه، أحمد موفق
زيدان
، مستشار الرئيس السوري
أحمد الشرع
انتقاداته إلى من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون وأصحاب العقلية الميليشياوية"، في إشارة إلى قسد.
كما أكد أن الدولة ماضية في تجفيف برك تلك الميليشيات والخارجين عن القانون، منذ الثامن من ديسمبر 2024، بشكل محلي داخلي، عبر تثبيت الدولة وأركانها، وسط احتضان شعبي غير مسبوق، وتجفيف خارجي، عبر نسج علاقات دولية متوازنة مع الجميع.
ورأى أن تعويل الميليشيات على بعض الجهات الخارجية لم ينفعها، لأن "مصالح الدول مع بعضها، أقوى من مصالحها مع عقلية ميليشياوية".
أتى ذلك، بعدما أطلق الجيش السوري عصراً عملية عسكرية ضد مواقع قسد في حيي
الأشرفية
والشيخ مقصود ذوي الغالبية
الكردية
بمدينة حلب، بعيد انتهاء مهلة حددها من أجل خروج المدنيين. (الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني السوري: إصابة 2 من طاقمنا بنيران قسد في "دوار الشيحان" في حلب
Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: إصابة 2 من طاقمنا بنيران قسد في "دوار الشيحان" في حلب
07/01/2026 18:25:46
07/01/2026 18:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: "قسد" تستهدف نقاطا للأمن الداخلي قرب دواري شيحان والليرمون شمالي حلب
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: "قسد" تستهدف نقاطا للأمن الداخلي قرب دواري شيحان والليرمون شمالي حلب
07/01/2026 18:25:46
07/01/2026 18:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن تعرّضه للاغتيال.. مستشار الرئيس السوري ينفي: "أنا بخير"
Lebanon 24
بعد الحديث عن تعرّضه للاغتيال.. مستشار الرئيس السوري ينفي: "أنا بخير"
07/01/2026 18:25:46
07/01/2026 18:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الرئيس السوري: الخيارات مع قسد ضاقت
Lebanon 24
مستشار الرئيس السوري: الخيارات مع قسد ضاقت
07/01/2026 18:25:46
07/01/2026 18:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوري
الديمقراطية
أحمد الشرع
الديمقراطي
الأشرفية
ديمقراطي
الكردية
الكردي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحكومة السورية ترفض خطاب التحريض وتؤكد سيادة الدولة على حلب
Lebanon 24
الحكومة السورية ترفض خطاب التحريض وتؤكد سيادة الدولة على حلب
11:11 | 2026-01-07
07/01/2026 11:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناتور أميركي بتحذير خطير: ترامب سيقتل خامنئي إذا استمر النظام الإيراني في قتل المتظاهرين (فيديو)
Lebanon 24
سيناتور أميركي بتحذير خطير: ترامب سيقتل خامنئي إذا استمر النظام الإيراني في قتل المتظاهرين (فيديو)
11:06 | 2026-01-07
07/01/2026 11:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قالت موسكو عن سيطرة أميركا على ناقلة نفط ترفع العلم الروسيّ؟
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قالت موسكو عن سيطرة أميركا على ناقلة نفط ترفع العلم الروسيّ؟
10:54 | 2026-01-07
07/01/2026 10:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الإشتباكات... تمديد تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب
Lebanon 24
بسبب الإشتباكات... تمديد تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب
10:38 | 2026-01-07
07/01/2026 10:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر تتحدّث عن أمن "حزب الله"... كيف يستعدّ للحرب المُقبلة؟
Lebanon 24
مصادر تتحدّث عن أمن "حزب الله"... كيف يستعدّ للحرب المُقبلة؟
10:36 | 2026-01-07
07/01/2026 10:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
01:39 | 2026-01-07
07/01/2026 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
02:17 | 2026-01-07
07/01/2026 02:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:11 | 2026-01-07
الحكومة السورية ترفض خطاب التحريض وتؤكد سيادة الدولة على حلب
11:06 | 2026-01-07
سيناتور أميركي بتحذير خطير: ترامب سيقتل خامنئي إذا استمر النظام الإيراني في قتل المتظاهرين (فيديو)
10:54 | 2026-01-07
أوّل تعليق... ماذا قالت موسكو عن سيطرة أميركا على ناقلة نفط ترفع العلم الروسيّ؟
10:38 | 2026-01-07
بسبب الإشتباكات... تمديد تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب
10:36 | 2026-01-07
مصادر تتحدّث عن أمن "حزب الله"... كيف يستعدّ للحرب المُقبلة؟
10:30 | 2026-01-07
إسرائيل تشترط استعادة جثة ران غفيلي لبدء مباحثات المرحلة الثانية
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 18:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 18:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 18:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24