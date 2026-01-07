تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مستشار الرئيس السوري ينتقد "الميليشيات" في شمال حلب

Lebanon 24
07-01-2026 | 09:15
مع تصاعد المواجهات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في حلب شمال سوريا، وجه، أحمد موفق زيدان، مستشار الرئيس السوري أحمد الشرع انتقاداته إلى من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون وأصحاب العقلية الميليشياوية"، في إشارة إلى قسد.


كما أكد أن الدولة ماضية في تجفيف برك تلك الميليشيات والخارجين عن القانون، منذ الثامن من ديسمبر 2024، بشكل محلي داخلي، عبر تثبيت الدولة وأركانها، وسط احتضان شعبي غير مسبوق، وتجفيف خارجي، عبر نسج علاقات دولية متوازنة مع الجميع.

ورأى أن تعويل الميليشيات على بعض الجهات الخارجية لم ينفعها، لأن "مصالح الدول مع بعضها، أقوى من مصالحها مع عقلية ميليشياوية".

أتى ذلك، بعدما أطلق الجيش السوري عصراً عملية عسكرية ضد مواقع قسد في حيي الأشرفية والشيخ مقصود ذوي الغالبية الكردية بمدينة حلب، بعيد انتهاء مهلة حددها من أجل خروج المدنيين. (الحدث)
 
الدفاع المدني السوري: إصابة 2 من طاقمنا بنيران قسد في "دوار الشيحان" في حلب
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: "قسد" تستهدف نقاطا للأمن الداخلي قرب دواري شيحان والليرمون شمالي حلب
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحديث عن تعرّضه للاغتيال.. مستشار الرئيس السوري ينفي: "أنا بخير"
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس السوري: الخيارات مع قسد ضاقت
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24

