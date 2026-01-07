مستشار الرئيس السوري ينتقد "الميليشيات" في شمال حلب

مع تصاعد المواجهات بين وقوات في حلب شمال سوريا، وجه، أحمد موفق ، مستشار الرئيس السوري انتقاداته إلى من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون وأصحاب العقلية الميليشياوية"، في إشارة إلى قسد.كما أكد أن الدولة ماضية في تجفيف برك تلك الميليشيات والخارجين عن القانون، منذ الثامن من ديسمبر 2024، بشكل محلي داخلي، عبر تثبيت الدولة وأركانها، وسط احتضان شعبي غير مسبوق، وتجفيف خارجي، عبر نسج علاقات دولية متوازنة مع الجميع.ورأى أن تعويل الميليشيات على بعض الجهات الخارجية لم ينفعها، لأن "مصالح الدول مع بعضها، أقوى من مصالحها مع عقلية ميليشياوية".أتى ذلك، بعدما أطلق الجيش السوري عصراً عملية عسكرية ضد مواقع قسد في حيي والشيخ مقصود ذوي الغالبية بمدينة حلب، بعيد انتهاء مهلة حددها من أجل خروج المدنيين. (الحدث)