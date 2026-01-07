تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ميليشيا مدعومة من إسرائيل تقتل عنصرين من حماس في رفح

Lebanon 24
07-01-2026 | 09:25
قالت ميليشيا "القوات الشعبية" المدعومة من إسرائيل، اليوم الأربعاء، إنها قتلت اثنين من عناصر حركة حماس  في جنوب قطاع غزة، مما يشكل تحديًا جديدًا للحركة بعدما مكنت إسرائيل خصومها في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت المليشيا المعروفة، في بيان أوردته "رويترز"، أنها نفذت مداهمة في رفح، وقتلت عنصرين من حماس رفضا الاستسلام واعتقلت ثالثًا.

وتقع رفح في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس في  تشرين الأول الماضي. 

 
