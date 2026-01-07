ميليشيا مدعومة من إسرائيل تقتل عنصرين من حماس في رفح

قالت ميليشيا "القوات الشعبية" المدعومة من ، اليوم الأربعاء، إنها قتلت اثنين من عناصر حركة حماس في جنوب ، مما يشكل تحديًا جديدًا للحركة بعدما مكنت إسرائيل خصومها في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية .وذكرت المليشيا المعروفة، في بيان أوردته " "، أنها نفذت مداهمة في ، وقتلت عنصرين من رفضا الاستسلام واعتقلت ثالثًا.وتقع رفح في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس في تشرين الأول الماضي.