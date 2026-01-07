تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يماطل قبل الانتخابات

Lebanon 24
07-01-2026 | 09:30
A-
A+

Doc-P-1465100-639034002775547757.jfif
Doc-P-1465100-639034002775547757.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف على بلورة مناورة سياسية غير مسبوقة، للفوز في الانتخابات المقبلة.

وتسعى هذه الخطوة إلى تفويت فرصة المعارضة في الإطاحة بالحزب الإسرائيلي الحاكم وأحزاب اليمين من السلطة، عبر التحالف مع الأحزاب العربية.

ونقلت صحيفة "معاريف" بنود خطة فعلية، صاغها نتنياهو وحاشيته في هذا الشأن، وتنص على "المماطلة" في تمرير مشروع إعفاء طلاب المدارس الدينية "الحريديم" من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن نتنياهو واليمين المتطرف على يقين بأنه لن يتم تمرير مشروع القانون، نظرًا لاستحالة الخطوة، لكنه ومعسكره "يماطلون حتى آخر نفس".

ويبدو، وفقًا للمصادر، أنه "آن أوان نهاية اللعبة"، إذ قرَّر نتنياهو وسط دوائر مغلقة تبكير الانتخابات العامة، بل إنه حدد موعدها في الـ26 من أيار المقبل. 

وتشير الصحيفة إلى أن توقيت إجراء الانتخابات "ليس عبثيًا"، وإنما يمثل أحد بنود مناورة نتنياهو واليمين المتطرف، الرامية إلى تقليص مشاركة كتلة تصويت "عرب 48" في الانتخابات المرتقبة، ولا سيما أن تاريخ الـ26 من أيار يتزامن مع أول أيام عطلة عيد الأضحى المقبل.

وبموجب الخطة، يرى نتنياهو وحاشيته في اليمين المتطرف، أن اختيار تاريخ إجراء الانتخابات ليس من قبيل الصدفة.

وبحسب مصادر مطلعة على النقاش، يكمن الهدف الخفي في محاولة التأثير في نِسب التصويت بين عرب إسرائيل، ولا سيما إذا خاضت الأحزاب العربية الانتخابات بشكل منفصل، وليس ضمن قائمة مشتركة، وهو السيناريو الأمثل من وجهة نظر كتلة "الليكود". 

وفي نهاية المطاف، تم تحديد موعد الانتخابات المبكرة بتوافق برلماني واسع النطاق من خلال قانون حل الكنيست.

وحتى لو عارضت بعض الفصائل الموعد المحدد، فما دام هناك أغلبية، سيتم إقرار القانون، وفقًا لتقديرات "معاريف".

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى في حال تقديم التماس، قد تصل قضية توقيت الانتخابات إلى المحكمة العليا.

ومع ذلك، وفقًا للصحيفة العبرية، حتى لو أبطلت المحكمة موعد الانتخابات، لتزامنها مع عشية عيد الأضحى، فلن يُشكل ذلك بالضرورة مشكلة لنتنياهو، إذ يرى حزب "الليكود" أن هذا الاستبعاد قد يخدم الحملة الانتخابية، التي من المتوقع أن تركز على المواجهة مع النظام القضائي، وما يطلق عليه المقربون من نتنياهو "الدولة العميقة". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبل الانتخابات.. وزير إسرائيلي يلوّح بهجوم على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: استعداد نتنياهو لتبكير الانتخابات سببه صعوبة تمرير قانون تجنيد الحريديم
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: "رئيس إقليم أرض الصومال" قبل دعوة نتنياهو لزيارة إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قبل لقائه المقرر مع ترامب
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الإسرائيلي

الانتخابية

المعارضة

الدينية

برلماني

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:11 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:17 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:11 | 2026-01-07
Lebanon24
11:06 | 2026-01-07
Lebanon24
10:54 | 2026-01-07
Lebanon24
10:38 | 2026-01-07
Lebanon24
10:36 | 2026-01-07
Lebanon24
10:30 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24