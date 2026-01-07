تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وفق تقرير رقابي جديد.. ملاجئ ومستشفيات إسرائيلية في حالة حرجة

Lebanon 24
07-01-2026 | 10:05
A-
A+

Doc-P-1465109-639034024475763275.jfif
Doc-P-1465109-639034024475763275.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير جديد للمراقب العام الإسرائيلي "صورة مقلقة" إزاء مستقبل استعدادات حالات الطوارئ، مؤكدًا أن 30% من الإسرائيليين مكشوفون أمام التهديدات الصاروخية، وأن هذا الوضع لا يختلف كثيرًا عما كان عليه خلال حرب غزة.

وأشار التقرير إلى نقص حاد واختلال في وظائف الهيئات الحكومية في إسرائيل، فضلًا عن إخفاقات في مؤسسات الصحة والتعليم، وتردٍ كبير في حالة الملاجئ.

وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، اعتبر التقرير الرقابي ذلك "فشلًا منهجيًا" على جميع المستويات، موضحًا أنه "استنادًا إلى عمليات تدقيق أجريت في عشرات السلطات والوزارات الحكومية، تبيَّن أن الأجهزة الحيوية، بداية من الصحة والأمن إلى التعليم والدعم النفسي، لا تؤدي مهامها بشكل صحيح، وفشلت في تقديم خدمات كافية للمستوطنين المتضررين".

ووجد التقرير أن الملاجئ العامة في عسقلان وجفعاتايم وحولون وجلبوع وغيرها من المستوطنات غير صالحة للاستخدام، إذ تفتقر إلى الإضاءة، وأبوابها صدئة، وفتحات الهروب مسدودة، وتعاني من تسربات، ونقص في اللافتات، وإهمال شديد.

وبموجب التقرير الرقابي، تؤكد البيانات الموثقة أن أكثر من نصف أسرّة المستشفيات في المناطق المعرضة للخطر، تفتقر إلى الحماية القياسية، يضاف إلى ذلك تعرض غرف العمليات، والقسطرة، والعناية المركزة، إلى الخطر.

وتؤكد معطيات التقرير أن "83% من غرف القسطرة غير محمية"، ولا تتمكن مراكز الدعم النفسي من تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية، إذ افتقرت وزارة الصحة إلى استعداد كافٍ لتشغيل منظومة جيدة. 

كما ألمح التقرير إلى أن 66% من النظام التعليمي عن بعد في إسرائيل يعاني أزمة بالغة، تتمثل في نقص حاد وأعطاب بالغة في أجهزة الكمبيوتر.

وأفاد أولياء الأمور بشعورهم بعدم الأمان؛ لعدم حماية أطفالهم.

ووفق التقرير، دفع صندوق التعويضات مئات الملايين من الشواكل لشركات لم تستوفِ المعايير القانونية. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأسترالية: مقتل أحد مطلقي النار في سيدني و الثاني في حالة حرجة
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تعلن انتهاء حالة المجاعة في غزة مع بقاء الوضع حرجا
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى البتول - الهرمل ترعى تدريباً حول "الطوارئ والعناية الحرجة في حالات النزاع"
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24

العام الإسرائيلي

صندوق التعويضات

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المستوطنات

في إسرائيل

ارم نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:11 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:17 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:11 | 2026-01-07
Lebanon24
11:06 | 2026-01-07
Lebanon24
10:54 | 2026-01-07
Lebanon24
10:38 | 2026-01-07
Lebanon24
10:36 | 2026-01-07
Lebanon24
10:30 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24