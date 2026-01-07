ترامب: لولا تدخلي لكانت روسيا سيطرت بالكامل على أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي إن تدخله خلال ولايته الرئاسية أدى إلى تغيير جذري في طريقة تعامل مع ملف الإنفاق الدفاعي، مؤكدًا أن دول الحلف كانت تنفق نحو 2% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، وأن معظمها لم يكن يلتزم بسداد مستحقاته قبل وصوله إلى السلطة.



وأوضح ، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن كانت تتحمل عبئاً مالياً كبيراً نيابة عن حلفائها، معتبراً ذلك "تصرفاً غير حكيم"، على حد تعبير.

كما أشار إلى أنه نجح في دفع دول الحلف إلى رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وسداد التزاماتها بشكل فوري، رغم تشكيك كثيرين في إمكانية تحقيق ذلك.



وأضاف أن تدخله حال دون سيطرة على بالكامل، معتبراً أن غياب هذا الدور كان سيؤدي إلى نتائج كارثية، كما قال إنه أسهم في إنهاء ثماني حروب بمفرده، وأنقذ ملايين الأرواح.



وانتقد ترامب، في السياق ذاته، قرار النرويج، وهي دولة عضو في حلف ، عدم منحه جائزة نوبل للسلام، مؤكداً أن ذلك لا يهمه، لأن الأهم، بحسب قوله، هو ما حققه من نتائج على أرض الواقع.



كما شدد على أن روسيا والصين لا تخشيان حلف الناتو في حال غياب الولايات المتحدة، معرباً عن شكوكه في وقوف الحلف إلى جانب إذا احتاجت إليه فعلياً، لكنه أكد في المقابل أن بلاده ستبقى داعمة للحلف.



وختم ترامب بالقول إن وروسيا لا تحترمان ولا تخشيان سوى الولايات المتحدة التي أعاد بناء جيشها خلال ولايته الأولى، مؤكداً استمراره في هذا النهج، ومجدداً شعاره: "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". (العربية)