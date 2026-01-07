بسبب الإشتباكات... تمديد تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب

أعلنت والنقل الجويّ في ، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية في على خلفية التصعيد في المدينة.



وأكّدت أنّ "هذا الإجراء إحترازيّ ومؤقت"، وقالت "سنقوم بإصدار تحديثات لاحقة".



ودعت المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية. (روسيا اليوم)

Advertisement