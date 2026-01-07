تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الحكومة السورية ترفض خطاب التحريض وتؤكد سيادة الدولة على حلب
Lebanon 24
07-01-2026
|
11:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر الحكومة
السورية
بيانًا ردّت فيه على ما ورد في بيان قوات
سوريا
الديمقراطية
بشأن الأوضاع في حلب، معتبرةً أن ما طُرح يتضمّن "مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع".
وأشار البيان إلى أن تأكيد "قسد" عدم وجودها العسكري في حلب يُعدّ إقرارًا يعفيها من أي دور في الشأنين الأمني والعسكري للمدينة. وطالبت الدولة بخروج المجموعات المسلحة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، داعيةً إلى تحييد المدنيين.
وأكد البيان أن حماية جميع المواطنين، بمن فيهم
الأكراد
، مسؤولية وطنية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض، مع التشديد على رفض الخطاب التحريضي والتهويل لما لهما من دور في تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار.
وختمت الحكومة السورية بالتأكيد على أن أي مقاربة للأوضاع في مدينة حلب يجب أن تنطلق من مبدأ
سيادة الدولة
ووحدة أراضيها.
