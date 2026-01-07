الحكومة السورية ترفض خطاب التحريض وتؤكد سيادة الدولة على حلب

أصدر الحكومة بيانًا ردّت فيه على ما ورد في بيان قوات بشأن الأوضاع في حلب، معتبرةً أن ما طُرح يتضمّن "مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع".



وأشار البيان إلى أن تأكيد "قسد" عدم وجودها العسكري في حلب يُعدّ إقرارًا يعفيها من أي دور في الشأنين الأمني والعسكري للمدينة. وطالبت الدولة بخروج المجموعات المسلحة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، داعيةً إلى تحييد المدنيين.



وأكد البيان أن حماية جميع المواطنين، بمن فيهم ، مسؤولية وطنية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض، مع التشديد على رفض الخطاب التحريضي والتهويل لما لهما من دور في تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار.



وختمت الحكومة السورية بالتأكيد على أن أي مقاربة للأوضاع في مدينة حلب يجب أن تنطلق من مبدأ ووحدة أراضيها.

