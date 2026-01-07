تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من الأمن إلى الديمغرافيا… نتنياهو يكشف ملامح مشروع النقب

Lebanon 24
07-01-2026 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1465141-639034071854484737.webp
Doc-P-1465141-639034071854484737.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جولة ميدانية أجراها اليوم الأربعاء في منطقة النقب، أن حكومته تمضي في تنفيذ مشروع واسع يهدف إلى "إعادة النقب إلى دولة إسرائيل"، معتبرًا أن ذلك يستدعي إطلاق موجة استيطان غير مسبوقة.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة شملت النقب الغربي، رافقه فيها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين ومديري عموم عدد من الوزارات.
 
وبدأت الجولة من بلدة رفيفيم، حيث اطّلع نتنياهو والوفد المرافق على عرض أمني حول جهود الشرطة وأجهزة الأمن في مواجهة التهريب وحيازة السلاح غير القانوني في الجنوب، بما في ذلك عمليات إحباط تهريب وضبط وسائل قتالية على الحدود.

وانتقل نتنياهو لاحقًا إلى مزرعة "مدبار إيش" قرب كماهين، حيث عُرضت أمامه ملامح خطة حكومية خمسية قيد الإعداد، تهدف إلى تحقيق نمو ديمغرافي وتوسيع الانتشار الاستيطاني على امتداد الحدود الشرقية والغربية، مع تركيز خاص على منطقة فتحة نيتسانا، في إطار ما تصفه الحكومة بتعزيز الحدود والاستجابة للتحديات المدنية والأمنية.

وأوضح نتنياهو أن البرنامج الحكومي المطروح يشمل تعزيز سيطرة الدولة على الأرض، وتوسيع الاستيطان، وزيادة النمو السكاني، إلى جانب تطوير مناطق تشغيل جديدة وتحسين البنى التحتية، وربط ذلك بتأمين احتياجات السكان أمنيًا.
 
وقال إن "النقب يشهد حالة انفلات"، متعهدًا بإعادة "الحُكم والسيادة والقانون والنظام"، ومشيرًا إلى تداخل ما وصفه بالتهديدين الأمني والإجرامي، وانتشار كميات كبيرة من السلاح والطائرات المسيّرة.

من جهته، أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن العملية الأمنية الجارية في النقب تمثّل "تحولًا جذريًا" بعد سنوات من الإهمال، متوعدًا بمواصلة ما أسماه عملية "نظام جديد" في جميع أنحاء المنطقة، ومشدّدًا على أن إسرائيل "ستتعامل بأقصى درجات الحزم" مع كل من يتحدى سلطتها هناك.

أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فاعتبر أن وقف تهريب الوسائل القتالية عبر الحدود الإسرائيلية–المصرية يشكّل أولوية أمنية قصوى، مؤكدًا انخراط المؤسسة العسكرية في دعم هذه الجهود.

وتأتي هذه الجولة في ظل توتر ميداني متصاعد في النقب، ولا سيما بعد مواجهات شهدتها قرية الترابين البدوية مؤخرًا بين شبان محليين وقوات الشرطة، عقب فرض طوق أمني على القرية بأوامر من بن غفير.
 
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تطورت الأحداث إلى اشتباكات واعتقالات، على خلفية اتهامات بضلوع شبان من القرية في حوادث حرق استهدفت ممتلكات داخل مستوطنات في الجنوب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جراح تجميل يكشف أسرار تغير ملامح رونالدو خلال 20 عامًا (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
طلاب NDU في جولة إعلامية ومرقص يكشف ملامح قانون جديد
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار مجلس الأمن.. "إسرائيل هيوم" تكشف تفاصيل ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريبات تكشف ملامح "آيفون 18 برو"
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

سنوات من

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:42 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-07
Lebanon24
16:38 | 2026-01-07
Lebanon24
16:00 | 2026-01-07
Lebanon24
14:42 | 2026-01-07
Lebanon24
14:35 | 2026-01-07
Lebanon24
14:31 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24