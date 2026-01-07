بعد احتجاز ناقلة… موسكو تصعّد وتطالب بمعاملة إنسانية

طالبت بتأمين عودة سريعة لأفراد طاقم الناقلة الروسية التي أعلنت الولايات المتحدة احتجازها في .



وقالت ، بحسب ما نقلت ، إنه "نظرًا إلى المعلومات الواردة حول وجود مواطنين روس ضمن أفراد الطاقم، نطالب الولايات المتحدة بضمان المعاملة الإنسانية والكريمة، والاحترام الكامل لحقوقهم ومصالحهم، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم".



ولم تُحدّد السلطات الروسية عدد مواطنيها الموجودين ضمن طاقم الناقلة التي لاحقتها القوات الأميركية قبالة السواحل الفنزويلية.

