تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: لا إجابة أوروبية واضحة حول الدفاع عن أوكرانيا في حال هجوم روسي جديد
Lebanon 24
07-01-2026
|
11:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
بأنه لم يحصل حتى الآن على "إجابة واضحة" من الشركاء
الأوروبيين
حول آلية الدفاع عن
أوكرانيا
في حال أقدمت
روسيا
على شن هجوم جديد عقب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
وأضاف أمام صحافيين: "أريد شخصيا الحصول على إجابة بسيطة جدا: نعم. إذا وقع عدوان جديد، سيقدّم جميع الشركاء ردا قويا على
الروس
. هذا هو السؤال الذي طرحته على كل شركائنا، وحتى الآن لم أتلقّ إجابة واضحة لا لبس فيها".
وأشار
زيلينسكي
في الوقت نفسه إلى وجود "إرادة سياسية" لدى حلفاء
كييف
"لتقديم ضمانات أمنية قوية"، لكنه لفت إلى أنه "حتى نحصل على هذه الضمانات الأمنية القانونية منها، والمدعومة من البرلمانات، والمدعومة من
الكونغرس
الأميركي، لا يمكننا الإجابة عن هذا السؤال".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأفغاني: الدفاع عن سيادة أفغانستان في حال التعرض لها واجب على الجميع
Lebanon 24
وزير الخارجية الأفغاني: الدفاع عن سيادة أفغانستان في حال التعرض لها واجب على الجميع
08/01/2026 00:52:26
08/01/2026 00:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: موقفنا واضح من فكرة وجود أي قوات أوروبية في أوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: موقفنا واضح من فكرة وجود أي قوات أوروبية في أوكرانيا
08/01/2026 00:52:26
08/01/2026 00:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى تعزيز صمودها الداخلي في حال أسفرت الجهود الدبلوماسية عن نتائج إيجابية أو لتعزيز دفاعنا في حال طالت الحرب
Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى تعزيز صمودها الداخلي في حال أسفرت الجهود الدبلوماسية عن نتائج إيجابية أو لتعزيز دفاعنا في حال طالت الحرب
08/01/2026 00:52:26
08/01/2026 00:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: الدفاع عن أوكرانيا الخيار الأخير إذا فشلت الدبلوماسية مع روسيا
Lebanon 24
زيلينسكي: الدفاع عن أوكرانيا الخيار الأخير إذا فشلت الدبلوماسية مع روسيا
08/01/2026 00:52:26
08/01/2026 00:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الأوروبيين
البرلمان
الكونغرس
زيلينسكي
أوكرانيا
الأوروبي
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن
Lebanon 24
وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن
16:55 | 2026-01-07
07/01/2026 04:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليكرروا ما فعلوه مع مادورو"… دعوة أوكرانية تستهدف حليف بوتين
Lebanon 24
"ليكرروا ما فعلوه مع مادورو"… دعوة أوكرانية تستهدف حليف بوتين
16:38 | 2026-01-07
07/01/2026 04:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يستعد وإسرائيل تلوّح… هل اقتربت جولة القتال الثانية؟
Lebanon 24
حزب الله يستعد وإسرائيل تلوّح… هل اقتربت جولة القتال الثانية؟
16:00 | 2026-01-07
07/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
14:42 | 2026-01-07
07/01/2026 02:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء حذر في حلب بعد توقف شبه كامل للاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"
Lebanon 24
هدوء حذر في حلب بعد توقف شبه كامل للاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"
14:35 | 2026-01-07
07/01/2026 02:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
01:39 | 2026-01-07
07/01/2026 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
02:17 | 2026-01-07
07/01/2026 02:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
07:00 | 2026-01-07
07/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2026-01-07
وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن
16:38 | 2026-01-07
"ليكرروا ما فعلوه مع مادورو"… دعوة أوكرانية تستهدف حليف بوتين
16:00 | 2026-01-07
حزب الله يستعد وإسرائيل تلوّح… هل اقتربت جولة القتال الثانية؟
14:42 | 2026-01-07
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
14:35 | 2026-01-07
هدوء حذر في حلب بعد توقف شبه كامل للاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"
14:31 | 2026-01-07
الخارجية الأميركية: إيران تقطع الإنترنت لإخفاء ما يجري في الشوارع
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 00:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 00:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
08/01/2026 00:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24