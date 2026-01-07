زيلينسكي: لا إجابة أوروبية واضحة حول الدفاع عن أوكرانيا في حال هجوم روسي جديد

أفاد الرئيس الأوكراني بأنه لم يحصل حتى الآن على "إجابة واضحة" من الشركاء حول آلية الدفاع عن في حال أقدمت على شن هجوم جديد عقب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.





وأضاف أمام صحافيين: "أريد شخصيا الحصول على إجابة بسيطة جدا: نعم. إذا وقع عدوان جديد، سيقدّم جميع الشركاء ردا قويا على . هذا هو السؤال الذي طرحته على كل شركائنا، وحتى الآن لم أتلقّ إجابة واضحة لا لبس فيها".







وأشار في الوقت نفسه إلى وجود "إرادة سياسية" لدى حلفاء "لتقديم ضمانات أمنية قوية"، لكنه لفت إلى أنه "حتى نحصل على هذه الضمانات الأمنية القانونية منها، والمدعومة من البرلمانات، والمدعومة من الأميركي، لا يمكننا الإجابة عن هذا السؤال".



