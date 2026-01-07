تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
البيت الأبيض: واشنطن تسوّق نفط فنزويلا وتتحكم بعائداته وتبحث صفقة غرينلاند
Lebanon 24
07-01-2026
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
إن إدارة
الرئيس دونالد ترامب
على اتصال وثيق مع السلطات الفنزويلية المؤقتة، مؤكدة أن
الولايات المتحدة
ستظل تملي قراراتها على فنزويلا.
وأوضحت أن
واشنطن
تعمل مع فنزويلا على اتفاق يتعلق بصناعة
النفط
، مشيرًا إلى أن الاتفاق قيد البحث يشمل النفط الخاضع للعقوبات، بما في ذلك الشحنات التي لا تزال محمّلة على ناقلات. وأضاف أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تسويق النفط الفنزويلي.
وأكدت أن جميع عائدات النفط الفنزويلي ستحوَّل أولًا إلى حسابات أميركية في بنوك معترف بها عالميًا، على أن تتولى الولايات المتحدة توزيع هذه الأموال وفق ما تراه مناسبًا. كما لفت إلى أن
نائب الرئيس
يشارك في جميع السياسات، بما فيها الملف الفنزويلي.
وفي ملف منفصل، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس وفريق
الأمن القومي
يبحثون بشكل نشط ملف غرينلاند، موضحًا أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مع التأكيد على أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأول. وأضاف أن شكل الصفقة المحتملة لشراء غرينلاند لا يزال قيد البحث.
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
الأمن القومي
نائب الرئيس
دارة الرئيس
تابع
