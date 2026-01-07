البيت الأبيض: واشنطن تسوّق نفط فنزويلا وتتحكم بعائداته وتبحث صفقة غرينلاند

قالت المتحدثة باسم إن إدارة على اتصال وثيق مع السلطات الفنزويلية المؤقتة، مؤكدة أن ستظل تملي قراراتها على فنزويلا.



وأوضحت أن تعمل مع فنزويلا على اتفاق يتعلق بصناعة ، مشيرًا إلى أن الاتفاق قيد البحث يشمل النفط الخاضع للعقوبات، بما في ذلك الشحنات التي لا تزال محمّلة على ناقلات. وأضاف أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تسويق النفط الفنزويلي.



وأكدت أن جميع عائدات النفط الفنزويلي ستحوَّل أولًا إلى حسابات أميركية في بنوك معترف بها عالميًا، على أن تتولى الولايات المتحدة توزيع هذه الأموال وفق ما تراه مناسبًا. كما لفت إلى أن يشارك في جميع السياسات، بما فيها الملف الفنزويلي.



وفي ملف منفصل، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس وفريق يبحثون بشكل نشط ملف غرينلاند، موضحًا أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مع التأكيد على أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأول. وأضاف أن شكل الصفقة المحتملة لشراء غرينلاند لا يزال قيد البحث.

