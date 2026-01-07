تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الخارجية الأميركية: إيران تقطع الإنترنت لإخفاء ما يجري في الشوارع
Lebanon 24
07-01-2026
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت
وزارة الخارجية
الأمريكية
أن الانقطاع الواسع للإنترنت والاضطرابات في خدمات الاتصال داخل
إيران
يشكّلان "محاولة صريحة لقمع تدفق المعلومات وإسكات الاحتجاجات الشعبية".
وأفادت الحسابات الفارسية التابعة للوزارة على منصة إكس بأن تقارير من مناطق مختلفة في إيران تشير إلى انقطاع واسع للإنترنت وتعطّل كبير في شبكات الاتصال، إضافة إلى حجب شبكات الـVPN وأدوات تجاوز الرقابة، ما أدى إلى عزل أعداد كبيرة من الإيرانيين عن العالم الخارجي.
وشددت الخارجية الأميركية على أن قطع الإنترنت يمثل جهدًا واضحًا لخنق الاحتجاجات ومنع تداول المعلومات، مؤكدة أن السلطات
الإيرانية
لن تتمكن من إخفاء ما وصفته بـ"الممارسات القمعية" عن أنظار
المجتمع الدولي
.
وتساءلت: "ما الذي يدفع الجمهورية الإسلامية إلى إسكات الأصوات وإخفاء الحقيقة؟"، معتبرة أن تعطيل الإنترنت يعكس مخاوف السلطات من وصول حقيقة ما يجري داخل البلاد إلى الخارج.
ويأتي الموقف الأميركي في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تشديد القيود على خدمات الإنترنت في عدد من المناطق.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الإيراني
ستار هاشمي قد أقرّ يوم الاثنين بفرض قيود وقطع جزئي للإنترنت، مبررًا ذلك بتطورات الاحتجاجات، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية ودولية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في هذه المناطق.. الصواعق الرعدية قطعت شبكة الانترنت
Lebanon 24
في هذه المناطق.. الصواعق الرعدية قطعت شبكة الانترنت
08/01/2026 00:52:58
08/01/2026 00:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفنزويلي: ما يجري هو عدوان على الجمهورية الفنزويلية وسيواجه فورا بتفعيل كافة خطط الدفاع
Lebanon 24
وزير الخارجية الفنزويلي: ما يجري هو عدوان على الجمهورية الفنزويلية وسيواجه فورا بتفعيل كافة خطط الدفاع
08/01/2026 00:52:58
08/01/2026 00:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: استمرار إيران في تزويد فنزويلا بأسلحة تقليدية يمثل تهديدا للمصالح الأميركية في منطقتنا
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: استمرار إيران في تزويد فنزويلا بأسلحة تقليدية يمثل تهديدا للمصالح الأميركية في منطقتنا
08/01/2026 00:52:58
08/01/2026 00:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شمخاني: أي يد تتدخل وتحاول الاقتراب بذريعة أمن إيران ستُقطع قبل أن تصل
Lebanon 24
شمخاني: أي يد تتدخل وتحاول الاقتراب بذريعة أمن إيران ستُقطع قبل أن تصل
08/01/2026 00:52:58
08/01/2026 00:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
وزارة الخارجية
الأمريكية
الإيرانية
الإيراني
الجمهوري
الإسلام
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن
Lebanon 24
وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن
16:55 | 2026-01-07
07/01/2026 04:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليكرروا ما فعلوه مع مادورو"… دعوة أوكرانية تستهدف حليف بوتين
Lebanon 24
"ليكرروا ما فعلوه مع مادورو"… دعوة أوكرانية تستهدف حليف بوتين
16:38 | 2026-01-07
07/01/2026 04:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يستعد وإسرائيل تلوّح… هل اقتربت جولة القتال الثانية؟
Lebanon 24
حزب الله يستعد وإسرائيل تلوّح… هل اقتربت جولة القتال الثانية؟
16:00 | 2026-01-07
07/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
14:42 | 2026-01-07
07/01/2026 02:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء حذر في حلب بعد توقف شبه كامل للاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"
Lebanon 24
هدوء حذر في حلب بعد توقف شبه كامل للاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"
14:35 | 2026-01-07
07/01/2026 02:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
01:39 | 2026-01-07
07/01/2026 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
02:17 | 2026-01-07
07/01/2026 02:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
07:00 | 2026-01-07
07/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2026-01-07
وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن
16:38 | 2026-01-07
"ليكرروا ما فعلوه مع مادورو"… دعوة أوكرانية تستهدف حليف بوتين
16:00 | 2026-01-07
حزب الله يستعد وإسرائيل تلوّح… هل اقتربت جولة القتال الثانية؟
14:42 | 2026-01-07
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
14:35 | 2026-01-07
هدوء حذر في حلب بعد توقف شبه كامل للاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"
14:00 | 2026-01-07
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 00:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 00:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
08/01/2026 00:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24