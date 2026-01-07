"ليكرروا ما فعلوه مع مادورو"… دعوة أوكرانية تستهدف حليف بوتين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الأربعاء، إلى ممارسة ضغط مباشر على عبر تنفيذ «عملية مشابهة» لتلك التي استهدفت الزعيم الشيشاني قديروف، على غرار ما جرى مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وقال زيلينسكي للصحفيين إن توقيف مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة أثبت أن "تملك القدرة على التأثير"، معتبرًا أن إطاحة قديروف، المقرّب من ، ستجعل الأخير "يفكّر مرتين" قبل الاستمرار في الحرب على .



وأضاف أن على واشنطن استخدام الأدوات التي تمتلكها، مشيرًا إلى أن "ما حصل مع مادورو كان مثالًا واضحًا رآه العالم بأسره"، داعيًا إلى تكرار السيناريو نفسه مع قديروف.



وكان زيلينسكي قد لمح سابقًا، بنبرة ساخرة، إلى أن قد يلقى المصير نفسه، قائلًا إن الولايات المتحدة "تعرف ما يجب فعله" إذا كانت قادرة على التعامل مع "الديكتاتوريين".



ويحكم قديروف الشيشان منذ عام 2007، ويُعد من أبرز حلفاء بوتين، ومن الداعمين الأساسيين للحرب الروسية على أوكرانيا منذ اندلاعها في شباط 2022، إذ أرسل آلاف المقاتلين للقتال إلى جانب القوات الروسية، وذهب أبعد من ذلك بالتلميح إلى خيارات تصعيدية قصوى، بينها الضربة النووية.

