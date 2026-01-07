"ليكرروا ما فعلوه مع مادورو"… دعوة أوكرانية تستهدف حليف بوتين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة
، الأربعاء، إلى ممارسة ضغط مباشر على روسيا
عبر تنفيذ «عملية مشابهة» لتلك التي استهدفت الزعيم الشيشاني رمضان
قديروف، على غرار ما جرى مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال زيلينسكي للصحفيين إن توقيف مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة أثبت أن واشنطن
"تملك القدرة على التأثير"، معتبرًا أن إطاحة قديروف، المقرّب من فلاديمير بوتين
، ستجعل الأخير "يفكّر مرتين" قبل الاستمرار في الحرب على أوكرانيا
.
وأضاف أن على واشنطن استخدام الأدوات التي تمتلكها، مشيرًا إلى أن "ما حصل مع مادورو كان مثالًا واضحًا رآه العالم بأسره"، داعيًا إلى تكرار السيناريو نفسه مع قديروف.
وكان زيلينسكي قد لمح سابقًا، بنبرة ساخرة، إلى أن بوتين
قد يلقى المصير نفسه، قائلًا إن الولايات المتحدة "تعرف ما يجب فعله" إذا كانت قادرة على التعامل مع "الديكتاتوريين".
ويحكم قديروف جمهورية
الشيشان منذ عام 2007، ويُعد من أبرز حلفاء بوتين، ومن الداعمين الأساسيين للحرب الروسية على أوكرانيا منذ اندلاعها في شباط 2022، إذ أرسل آلاف المقاتلين للقتال إلى جانب القوات الروسية، وذهب أبعد من ذلك بالتلميح إلى خيارات تصعيدية قصوى، بينها الضربة النووية.