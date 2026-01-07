وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن

وصلت قوات درع الوطن إلى مدينة عدن .



وفي ، أعلنت الجهات الأمنية حظر تجوّل ليلي يشمل كامل المدينة، بالتزامن مع تعليق حركة الأسلحة وانتشار الوحدات الأمنية، في إطار إجراءات احترازية لضبط الأوضاع.



ووفق تعميم رسمي صادر عن مكتب الرئاسي اليمني، القائد المحرّمي، يبدأ حظر التجوّل من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحاً ابتداءً من مساء الأربعاء، مع السماح فقط للحالات الطارئة وفق آلية تنظمها الجهات المختصة.



وأشار التعميم، الموجّه إلى جميع الوحدات العسكرية والأمنية في ، إلى أن القرار يشمل تعليق حركة الأسلحة والآليات العسكرية خارج المهام الرسمية، مع التشديد على الالتزام الصارم بالتعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. (العربية)

