عربي-دولي
وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن
07-01-2026
16:55
وصلت قوات درع الوطن إلى مدينة عدن
اليمنية
.
وفي
العاصمة المؤقتة
، أعلنت الجهات الأمنية حظر تجوّل ليلي يشمل كامل المدينة، بالتزامن مع تعليق حركة الأسلحة وانتشار الوحدات الأمنية، في إطار إجراءات احترازية لضبط الأوضاع.
ووفق تعميم رسمي صادر عن مكتب
عضو مجلس القيادة
الرئاسي اليمني، القائد
عبد الرحمن
المحرّمي، يبدأ حظر التجوّل من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحاً ابتداءً من مساء الأربعاء، مع السماح فقط للحالات الطارئة وفق آلية تنظمها الجهات المختصة.
وأشار التعميم، الموجّه إلى جميع الوحدات العسكرية والأمنية في
محافظة عدن
، إلى أن القرار يشمل تعليق حركة الأسلحة والآليات العسكرية خارج المهام الرسمية، مع التشديد على الالتزام الصارم بالتعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. (العربية)
التلفزيون السعودي: قوات درع الوطن في اليمن تتوجه نحو عدن
Lebanon 24
التلفزيون السعودي: قوات درع الوطن في اليمن تتوجه نحو عدن
08/01/2026 00:53:31
08/01/2026 00:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: قوات "درع الوطن" تسيطر على مطار سيئون في حضرموت
Lebanon 24
بالفيديو: قوات "درع الوطن" تسيطر على مطار سيئون في حضرموت
08/01/2026 00:53:31
08/01/2026 00:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات درع الوطن تسيطر على نقطة "بحيرة" بين مديريتي شبام وسيئون (العربية)
Lebanon 24
قوات درع الوطن تسيطر على نقطة "بحيرة" بين مديريتي شبام وسيئون (العربية)
08/01/2026 00:53:31
08/01/2026 00:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ حضرموت: قوات درع الوطن بدأت تحركها صوب الساحل لبسط الأمن وحماية المنشآت السيادية
Lebanon 24
محافظ حضرموت: قوات درع الوطن بدأت تحركها صوب الساحل لبسط الأمن وحماية المنشآت السيادية
08/01/2026 00:53:31
08/01/2026 00:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
