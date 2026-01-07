تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن

Lebanon 24
07-01-2026 | 16:55
وصلت قوات درع الوطن إلى مدينة عدن اليمنية.

وفي العاصمة المؤقتة، أعلنت الجهات الأمنية حظر تجوّل ليلي يشمل كامل المدينة، بالتزامن مع تعليق حركة الأسلحة وانتشار الوحدات الأمنية، في إطار إجراءات احترازية لضبط الأوضاع.

ووفق تعميم رسمي صادر عن مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد عبد الرحمن المحرّمي، يبدأ حظر التجوّل من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحاً ابتداءً من مساء الأربعاء، مع السماح فقط للحالات الطارئة وفق آلية تنظمها الجهات المختصة.

وأشار التعميم، الموجّه إلى جميع الوحدات العسكرية والأمنية في محافظة عدن، إلى أن القرار يشمل تعليق حركة الأسلحة والآليات العسكرية خارج المهام الرسمية، مع التشديد على الالتزام الصارم بالتعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. (العربية) 
