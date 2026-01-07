عيدروس الزبيدي هرب من اليمن.. وبيان سعودي يوضح ما حصل

قال التحالف السعودي" إن وآخرين غادروا باتجاه "إقليم أرض ". وبحسب ما نُقل عن متحدث باسم التحالف، فإن ومرافقيه استقلوا طائرة هبطت في مقديشو قبل أن تواصل رحلتها إلى "مطار الريف العسكري" في .



وتضيف المعلومات نفسها أن خروج الزبيدي تم " " إلى "إقليم أرض الصومال"، قبل الانتقال جواً، مشيرة إلى أن طائرة "إليوشن" أقلّته بإشراف ضباط إماراتيين، وأن وجهتها الأخيرة كانت "مطار الريف العسكري" في أبوظبي.



كما ورد في هذه المعطيات أن الضابط الذي قيل إنه تواصل مع الزبيدي هو اللواء عوض سعيد الأحبابي.

