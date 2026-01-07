تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

عيدروس الزبيدي هرب من اليمن.. وبيان سعودي يوضح ما حصل

Lebanon 24
07-01-2026 | 23:07
قال التحالف السعودي" إن عيدروس الزبيدي وآخرين غادروا ميناء عدن باتجاه "إقليم أرض الصومال". وبحسب ما نُقل عن متحدث باسم التحالف، فإن الزبيدي ومرافقيه استقلوا طائرة هبطت في مقديشو قبل أن تواصل رحلتها إلى "مطار الريف العسكري" في أبوظبي.

وتضيف المعلومات نفسها أن خروج الزبيدي تم "عبر البحر" إلى "إقليم أرض الصومال"، قبل الانتقال جواً، مشيرة إلى أن طائرة "إليوشن" أقلّته بإشراف ضباط إماراتيين، وأن وجهتها الأخيرة كانت "مطار الريف العسكري" في أبوظبي.

كما ورد في هذه المعطيات أن الضابط الإماراتي الذي قيل إنه تواصل مع الزبيدي هو اللواء عوض سعيد الأحبابي.
صورة
عيدروس الزبيدي

الإماراتي

ميناء عدن

عبر البحر

الإمارات

الصومال

باسم ال

