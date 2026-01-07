ضربات روسية تُطفئ الجنوب الشرقي.. مناطق أوكرانية بلا كهرباء

قالت إن هجمات شنتها القوات الروسية في وقت متأخر من "الأربعاء" أدت إلى انقطاع الكهربائي بشكل شبه كامل عن منطقتين جنوب شرقي البلاد.



وذكرت الوزارة، في بيان عبر " "، أن "نتيجة للهجوم، أصبحت منطقتا دنيبروبيتروفسك وزاباروجيا بدون كهرباء بشكل شبه كامل"، مشيرة إلى أن "المرافق الحيوية" تعمل حالياً عبر "مصادر كهرباء احتياطية".



وبحسب تقارير محلية، تواصل فرق الطوارئ جهودها لإعادة التيار الكهربائي، إلى جانب العمل "المياه" و"خدمات التدفئة" التي تعطلت بدورها، فيما تعتمد مستشفيات ومنشآت حيوية في المنطقتين على التغذية الاحتياطية.



من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن تساقط الثلوج المتوقع وانخفاض درجات الحرارة ليلاً إلى "20 درجة مئوية تحت الصفر" قد يفاقمان اضطرابات شبكات الكهرباء والتدفئة.



وكتبت على "تلغرام" أن "أنظمة الطاقة في تتعرض لهجمات كل يوم"، مؤكدة أن العاملين في قطاع الطاقة يواصلون عملهم "في ظروف صعبة للغاية" لتأمين "النور الكهربائي والتدفئة"، مضيفة أن "سوء الأحوال الجوية يضع ضغطاً إضافياً على البنية التحتية الحيوية". (الجزيرة)

