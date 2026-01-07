ترامب يُخطط للسيطرة على نفط فنزويلا لسنوات وخفض أسعاره.. صحيفة تكشف

يدرس الرئيس الأميركي السيطرة على نفط لسنوات وخفض أسعاره، وفق ما كشف تقرير لصحيفة .وأضافت الصحيفة أن ومستشاريه يخططون لمبادرة للهيمنة على صناعة الفنزويلية لسنوات قادمة، وأبلغ الرئيس مساعديه بأنه يعتقد أن جهوده يمكن أن تساعد في خفض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل.ونقل التقرير عن مصادر مطلعة القول، إن خطة تجري دراستها تتضمن قيام بممارسة بعض السيطرة على شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة (بتروليوس دي فنزويلا)، بما في ذلك الاستحواذ على الجزء الأكبر من إنتاج الشركة من النفط وتسويقه.وكان ترامب قال أمس الأربعاء، إن فنزويلا ستشتري منتجات أميركية بالأموال التي ستحصل عليها مقابل بيع نفطها.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أبلغت للتو أن فنزويلا ستشتري فقط المنتجات الأميركية الصنع، بالأموال التي ستتلقاها من صفقة النفط الجديدة".وأضاف ترامب: "ستشمل هذه المشتريات، من بين أمور أخرى، الأميركية، والأدوية، والأجهزة والمعدات الطبية الأميركية الصنع، لتحسين شبكة الكهرباء ومرافق الطاقة في فنزويلا".