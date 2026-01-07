تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
ترامب يُخطط للسيطرة على نفط فنزويلا لسنوات وخفض أسعاره.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
07-01-2026
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدرس الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
السيطرة على نفط
فنزويلا
لسنوات وخفض أسعاره، وفق ما كشف تقرير لصحيفة
وول ستريت جورنال
.
وأضافت الصحيفة أن
ترامب
ومستشاريه يخططون لمبادرة للهيمنة على صناعة
النفط
الفنزويلية لسنوات قادمة، وأبلغ الرئيس مساعديه بأنه يعتقد أن جهوده يمكن أن تساعد في خفض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة القول، إن خطة تجري دراستها تتضمن قيام
الولايات المتحدة
بممارسة بعض السيطرة على شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة (بتروليوس دي فنزويلا)، بما في ذلك الاستحواذ على الجزء الأكبر من إنتاج الشركة من النفط وتسويقه.
وكان ترامب قال أمس الأربعاء، إن فنزويلا ستشتري منتجات أميركية بالأموال التي ستحصل عليها مقابل بيع نفطها.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أبلغت للتو أن فنزويلا ستشتري فقط المنتجات الأميركية الصنع، بالأموال التي ستتلقاها من صفقة النفط الجديدة".
وأضاف ترامب: "ستشمل هذه المشتريات، من بين أمور أخرى،
المنتجات الزراعية
الأميركية، والأدوية، والأجهزة والمعدات الطبية الأميركية الصنع، لتحسين شبكة الكهرباء ومرافق الطاقة في فنزويلا".
