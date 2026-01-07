تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الكشف عن إصابات طالت مادورو وزوجته.. هذه حصيلة العملية الأميركية في فنزويلا

Lebanon 24
07-01-2026 | 23:22
قال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو، الأربعاء، إن "100 شخص" لقوا حتفهم في الهجوم الأميركي الذي أطاح بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة يوم "السبت" واعتقاله ونقله مع زوجته إلى الولايات المتحدة.

وأوضح كابيو أن سيليا فلوريس، زوجة مادورو التي اعتُقلت معه، أُصيبت "بجروح في الرأس"، فيما أُصيب مادورو في ساقه. وقال خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الرسمي: "سيليا أُصيبت في رأسها وتلقت ضربة في جسدها. أما الرفيق نيكولاس فأُصيب في ساقه. ولحسن الحظ، هما يتعافيان من إصاباتهما".

ونشرت القوات الفنزويلية الأربعاء مقاطع فيديو لجنازات جنود قُتلوا، ظهرت فيها نعوش مغطاة بالأعلام الفنزويلية وخطابات تشيد بـ"شجاعة وبسالة وشرف وولاء" القتلى.

وفي سياق متصل، قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية "الاثنين"، إن العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت إلى "بقعة" غير مسبوقة "في تاريخنا"، لكنها أشارت إلى أن التجارة مع واشنطن "ليست شيئا غير عادي أو غير منتظم"، بعد إعلان شركة النفط الحكومية مفاوضات لبيع النفط الخام للولايات المتحدة.

وقبل ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السلطات الموقتة في فنزويلا ستسلم الولايات المتحدة "ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط"، وكتب على "تروث سوشيال" أن فنزويلا "ستشتري فقط منتجات أميركية الصنع" بالأموال الناتجة عن الصفقة، على أن تشمل هذه المشتريات منتجات زراعية وأدوية ومعدات طبية ومواد لتحسين شبكة الكهرباء وبنية تحتية للطاقة.

وأضافت رودريغيز في خطاب "الأربعاء": "أيدينا ممدودة إلى كل دول العالم، من أجل العلاقات، والتعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الطاقة".

وكان ترامب قد فرض خلال ولايته الأولى عقوبات على النفط الفنزويلي، ما أدى إلى نشوء شكل من أشكال الحظر الذي تمكن مشترون من الالتفاف عليه عبر ناقلات "أسطول الشبح". (الجزيرة)
مادورو وزوجته تعرضا لإصابات أثناء عملية الاختطاف (الميادين)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة رئيس فنزويلا: الحكومة لا تعلم عن مكان وجود مادورو وزوجته ⁧‫
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع فنزويلا: عدد كبير من فريق حماية مادورو قتل أثناء العملية الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد القتلى جراء العملية الأميركية ضد مادورو في فنزويلا؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الداخلية

دونالد ترامب

الكشف عن

الجزيرة

الدستور

بات على

دونالد

