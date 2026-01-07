تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
واشنطن تنسحب من 66 منظمة دولية
Lebanon 24
07-01-2026
|
23:21
قام الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمس الأربعاء بتوقيع أمر تنفيذي يوجه
الولايات المتحدة
بالانسحاب من 66 منظمة دولية باعتبارها لم تعد تخدم المصالح الأميركية.
ولفت
البيت الأبيض
في منشور عبر منصة إكس إلى أن من بين هذه المنظمات الدولية 31 منظمة مرتبطة بالأمم المتحدة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل عام تقريبا، يعمل الرئيس
الجمهوري
على تنفيذ رؤيته "أميركا أولا".
وكما فعل في ولايته الأولى، قرر سحب الولايات المتحدة من اتفاقية
باريس
بشأن المناخ، ومن منظمة اليونسكو التي كانت قد عادت إليها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق
جو بايدن
.
كما بدأ، في بداية ولايته، إجراءات لسحب الولايات المتحدة من
منظمة الصحة العالمية
.
