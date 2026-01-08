عراقجي إلى بيروت.. وفد سياسي واقتصادي على خط "تعزيز العلاقات"

غادر عباس عراقجي الخميس متوجهاً إلى على رأس وفد سياسي واقتصادي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، حسب وكالة فارس.



ويضم الوفد المرافق كلاً من إسماعيل بقائي المتحدث باسم السلك الدبلوماسي، وحميد قنبري نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والدبلوماسية، ومهدي شوشتري مساعد الوزير والمدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا.



وكان عراقجي أعلن أمس عزمه زيارة اليوم، قائلاً إن "علاقاتنا مع لبنان راسخة منذ القدم" وإن طهران تسعى إلى تعزيزها "مع جميع اللبنانيين والحكومة "، متحدثاً عن "حافز مشترك" بين الجانبين. وأضاف أن وفداً اقتصادياً سيرافقه "لدراسة الجوانب الاقتصادية والتجارية" للعلاقات الثنائية، معرباً عن أمل بلاده في العودة إلى "علاقة طيبة للغاية".

