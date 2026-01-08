إسرائيل تحذّر من هجوم النظام السوري على القوات الكردية

في أعقاب الهجمات التي انلعت وأدّت إلى سقوط عدد من القتلى، اعتبر إن" هجمات قوات النظام السوري على الأقلية في مدينة حلب تعد خطيرة ومقلقة".



وشدد ساعر على أنه "يجب على عموما، والغرب خصوصا، أن يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه الذين قاتلوا تنظيم داعش بشجاعة وحققوا نجاحا في مواجهته".



وأضاف أن "القمع المنهجي والقاتل الذي تتعرض له مختلف الأقليات في يتناقض بشكل واضح مع الوعود التي تتحدث عن قيام ما يسمى بسوريا جديدة"، مؤكدا أن "هذه الممارسات تقوض أي ادعاءات بالإصلاح أو التغيير".



وحذر من أن "صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تصعيد العنف من جانب النظام السوري"، داعيا إلى "موقف أكثر وضوحا وحزما لمنع تفاقم الأوضاع وحماية الأقليات".



