تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تحذّر من هجوم النظام السوري على القوات الكردية

Lebanon 24
08-01-2026 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1465344-639034605397029934.png
Doc-P-1465344-639034605397029934.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في أعقاب الهجمات التي انلعت وأدّت إلى سقوط عدد من القتلى، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن" هجمات قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب تعد خطيرة ومقلقة".

وشدد ساعر على أنه "يجب على المجتمع الدولي عموما، والغرب خصوصا، أن يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه الأكراد الذين قاتلوا تنظيم داعش بشجاعة وحققوا نجاحا في مواجهته".

وأضاف أن "القمع المنهجي والقاتل الذي تتعرض له مختلف الأقليات في سوريا يتناقض بشكل واضح مع الوعود التي تتحدث عن قيام ما يسمى بسوريا جديدة"، مؤكدا أن "هذه الممارسات تقوض أي ادعاءات بالإصلاح أو التغيير".

وحذر من أن "صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تصعيد العنف من جانب النظام السوري"، داعيا إلى "موقف أكثر وضوحا وحزما لمنع تفاقم الأوضاع وحماية الأقليات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إسرائيل: هجمات القوات السورية على الأقلية الكردية في مدينة حلب خطيرة ومقلقة
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: تركيا مستعدة لدعم الجيش السوري في مواجهة القوات الكردية إذا طلبت دمشق ذلك
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة "رووداو" الكردية: القائد العام لقوات "قسد" مظلوم عبدي وصل إلى دمشق بهدف الاجتماع بالرئيس السوريّ أحمد الشرع
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية تحذّر: المس بالليطاني يهدد النظام البيئي بكامله
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإسرائيلي

المجتمع الدولي

وزير الخارجية

جدعون ساعر

الإسرائيلي

نظيم داعش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-08
Lebanon24
05:26 | 2026-01-08
Lebanon24
05:23 | 2026-01-08
Lebanon24
05:03 | 2026-01-08
Lebanon24
04:58 | 2026-01-08
Lebanon24
04:49 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24