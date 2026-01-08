تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد محاولة ترامب "ضم" غرينلاند.. هل سترد الدنمارك؟

Lebanon 24
08-01-2026 | 02:46
يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على الدنمارك عموما وغرينلاند على وجه الخصوص، في محاولة منه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم.
التصريحات الدنماركية والغرينلاندية، وكذلك الأوروبية، تخرج على استحياء في محاولة "مهذبة" و"خجولة" لرفض التصريحات الأميركية، سواء تلك التي تشير إلى احتمال اللجوء للقوة للسيطرة على الجزيرة أو تلك التي تفيد بمحاولة الاستحواذ عليها بالمال.

فقد ذكر البيت الأبيض، في تصريح رسمي أمس الأربعاء، أن استخدام الجيش الأميركي "دائماً" ما يكون خياراً مطروحاً، في إشارة إلى أن الجيش الأميركي قد يضطر لاستخدام القوة للاستحواذ على غرينلاند "نظرا لأهميتها للأمن القومي الأميركي".
 
 المرسوم الملكي

وجاء في المرسوم الملكي "نحن، فريدريك التاسع، ملك الدنمارك.. نعلن صراحةً، في حال وقوع هجوم على الأراضي الدنماركية أو على وحدة عسكرية دنماركية خارج الأراضي الدنماركية، يجب على القوات المهاجمة أن تبدأ القتال فورا دون انتظار أو طلب أوامر، حتى لو لم يكن إعلان الحرب أو حالة الحرب معروفًا للقادة المعنيين".

وأضاف المرسوم "إذا لم يتم رفع مستوى قوات الدفاع إلى كامل قوتها الحربية قبل الهجوم، فإن أي هجوم على الدنمارك من الخارج أو على سلطاتها الدستورية يعتبر بمثابة أمر بالتعبئة".
الاتحاد الأوروبي: تابعنا تصريحات الرئيس الأميركي حول "غرينلاند" وسندعم الدنمارك
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات قوية من الدنمارك عقب تهديد ترامب بضم غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الدنمارك تستدعي السفير الأميركي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"من وراء ظهر" الدنمارك... هل يتّفق ترامب مع غرينلاند؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
05:30 | 2026-01-08
Lebanon24
05:26 | 2026-01-08
Lebanon24
05:23 | 2026-01-08
Lebanon24
05:03 | 2026-01-08
Lebanon24
04:58 | 2026-01-08
Lebanon24
04:49 | 2026-01-08
