بعد محاولة ترامب "ضم" غرينلاند.. هل سترد الدنمارك؟

يواصل الرئيس الأميركي ضغوطه على الدنمارك عموما وغرينلاند على وجه الخصوص، في محاولة منه للاستحواذ على أكبر في العالم.

التصريحات الدنماركية والغرينلاندية، وكذلك الأوروبية، تخرج على استحياء في محاولة "مهذبة" و"خجولة" لرفض التصريحات الأميركية، سواء تلك التي تشير إلى احتمال اللجوء للقوة للسيطرة على أو تلك التي تفيد بمحاولة الاستحواذ عليها بالمال.



فقد ذكر ، في تصريح رسمي أمس الأربعاء، أن استخدام الجيش الأميركي "دائماً" ما يكون خياراً مطروحاً، في إشارة إلى أن الجيش الأميركي قد يضطر لاستخدام القوة للاستحواذ على غرينلاند "نظرا لأهميتها للأمن القومي الأميركي".

المرسوم الملكي



وجاء في المرسوم الملكي "نحن، فريدريك التاسع، ملك الدنمارك.. نعلن صراحةً، في حال وقوع هجوم على الأراضي الدنماركية أو على وحدة عسكرية دنماركية خارج الأراضي الدنماركية، يجب على القوات المهاجمة أن تبدأ القتال فورا دون انتظار أو طلب أوامر، حتى لو لم يكن إعلان الحرب أو حالة الحرب معروفًا للقادة المعنيين".



وأضاف المرسوم "إذا لم يتم رفع مستوى قوات الدفاع إلى كامل قوتها الحربية قبل الهجوم، فإن أي هجوم على الدنمارك من الخارج أو على سلطاتها الدستورية يعتبر بمثابة أمر بالتعبئة".