الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 66 مسيرة أوكرانية

أعلنت ، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت الروسية في بيان لها: "في الثامن من يناير، عند الساعة 00:00 بتوقيت ، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية".



وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت 14 مسيرة فوق أراضي ، و13 مسيرة فوق ، و12 مسيرة فوق ، و11 مسيرة فوق إقليم .

وتابع البيان أنه تم كذلك إسقاط وتدمير 6 فوق مقاطعة روستوف، و5 مسيرات فوق مقاطعة أوريول، إضافة الى مسيرتين فوق ، ومسيرتين فوق مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك.