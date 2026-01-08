تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب عن مدة إدارة أميركا لفنزويلا: لا يوجد إطار زمني محدد

Lebanon 24
08-01-2026 | 03:46
تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع "نيويورك تايمز" عن مسار المرحلة الانتقالية في فنزويلا، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل قطاع النفط هناك "ستستغرق سنوات".
وربط ترامب خطط واشنطن بالنفط الفنزويلي، قائلاً إن الولايات المتحدة "تخطط لاستخدامه لخفض الأسعار عالمياً" وفي الوقت نفسه "لدعم كراكاس مالياً" خلال فترة الإدارة الأميركية للبلاد.

وفي البعد الأمني، أقرّ ترامب بأنه كان يخشى أن تفشل "عملية فنزويلا" كما حصل في "كارثة فشل عملية تحرير الرهائن" في السفارة الأميركية بطهران.

وعن مدة الإدارة الأميركية، قال ترامب إنه "لا يوجد إطار زمني محدد"، لكنه أكد أنها "ستدوم أكثر من عام". كما أشار إلى أن "السلطات الانتقالية في فنزويلا تقدم كل ما تراه واشنطن ضرورياً".

وفي ما يتعلق بإمكانية إرسال قوات، امتنع ترامب عن الإجابة على سؤال بهذا الشأن، مكتفياً بالتأكيد أن علاقة واشنطن مع السلطات الحالية "جيدة".
مواضيع ذات صلة
ترامب لـ"نيويورك تايمز": لا يوجد إطار زمني لمدى استمرار الولايات المتحدة في إدارة فنزويلا لكنها ستدوم أكثر من عام
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "فلاي ناس" السعودية: جميع الرحلات تسير وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تأخير
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي: لا يوجد سوى رئيس واحد لفنزويلا وجاهزون لكل تحد وأقول للشعب إن هناك حكومة قائمة في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
CNN عن مسؤول بإدارة ترمب: تعليق عمليات ترحيل المهاجرين لفنزويلا بعد القبض على مادورو
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

أيضاً في عربي-دولي
Lebanon24
05:30 | 2026-01-08
Lebanon24
05:26 | 2026-01-08
Lebanon24
05:23 | 2026-01-08
Lebanon24
05:03 | 2026-01-08
Lebanon24
04:58 | 2026-01-08
Lebanon24
04:49 | 2026-01-08
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24