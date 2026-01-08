ترامب عن مدة إدارة أميركا لفنزويلا: لا يوجد إطار زمني محدد

تحدّث الرئيس الأميركي في مقابلة مع " تايمز" عن مسار في ، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل قطاع هناك "ستستغرق سنوات".



وربط خطط بالنفط ، قائلاً إن "تخطط لاستخدامه لخفض الأسعار عالمياً" وفي الوقت نفسه "لدعم كراكاس مالياً" خلال فترة للبلاد.



وفي البعد الأمني، أقرّ ترامب بأنه كان يخشى أن تفشل "عملية فنزويلا" كما حصل في "كارثة فشل عملية تحرير الرهائن" في السفارة الأميركية بطهران.



وعن مدة الإدارة الأميركية، قال ترامب إنه "لا يوجد إطار زمني محدد"، لكنه أكد أنها "ستدوم أكثر من عام". كما أشار إلى أن "السلطات الانتقالية في فنزويلا تقدم كل ما تراه واشنطن ضرورياً".



وفي ما يتعلق بإمكانية إرسال قوات، امتنع ترامب عن الإجابة على سؤال بهذا الشأن، مكتفياً بالتأكيد أن علاقة واشنطن مع السلطات الحالية "جيدة".

