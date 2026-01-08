تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
-7
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أنقرة تُعلن موقفها.. "عمليات حلب" بيد الجيش السوري وتركيا "جاهزة للمساعدة"
Lebanon 24
08-01-2026
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
وزارة الدفاع التركية
أن "القوات المسلحة
السورية
" تنفذ بمفردها العمليات العسكرية الجارية في "حلب"، مشددة على أن العملية الأخيرة لمكافحة "الإرهاب" تُجرى بالكامل من قبل
الجيش السوري
بهدف "حماية المدنيين".
وأشارت الوزارة إلى أن
أنقرة
"جاهزة لتقديم المساعدة" إلى
سوريا
في حال طلبت ذلك، مؤكدة أنها تدعم
دمشق
في مكافحة "المنظمات الإرهابية" ضمن إطار الحفاظ على "وحدة الأراضي السورية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوري يحذر "قسد" من استهداف الأهالي الراغبين بالخروج عبر الممرات الآمنة في حلب
Lebanon 24
الجيش السوري يحذر "قسد" من استهداف الأهالي الراغبين بالخروج عبر الممرات الآمنة في حلب
08/01/2026 12:31:52
08/01/2026 12:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: أنقرة جاهزة لتقديم المساعدة إلى سوريا في حال طلب منها ذلك
Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: أنقرة جاهزة لتقديم المساعدة إلى سوريا في حال طلب منها ذلك
08/01/2026 12:31:52
08/01/2026 12:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقة سوريا مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا "مثالية"
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقة سوريا مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا "مثالية"
08/01/2026 12:31:52
08/01/2026 12:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: جاهزون لكل الاحتمالات مع "قسد" ولدينا خططنا لمواجهة أي تطور
Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: جاهزون لكل الاحتمالات مع "قسد" ولدينا خططنا لمواجهة أي تطور
08/01/2026 12:31:52
08/01/2026 12:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية
الجيش السوري
وزارة الدفاع
التركية
السورية
التركي
سوريا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا تدفع الظروف الإقليمية نحو اتفاق تركي سعودي في الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
لماذا تدفع الظروف الإقليمية نحو اتفاق تركي سعودي في الشرق الأوسط؟
05:30 | 2026-01-08
08/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بولندا ترحب بنشر قوات تحالف غربي لدعم أمن أوكرانيا
Lebanon 24
"بولندا ترحب بنشر قوات تحالف غربي لدعم أمن أوكرانيا
05:26 | 2026-01-08
08/01/2026 05:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نزع سلاح "حزب الله".. بيان من مكتب نتنياهو
Lebanon 24
عن نزع سلاح "حزب الله".. بيان من مكتب نتنياهو
05:23 | 2026-01-08
08/01/2026 05:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في عام الحرب الرابع.. أوكرانيا تُرمم جبهتها الاستخباراتية
Lebanon 24
في عام الحرب الرابع.. أوكرانيا تُرمم جبهتها الاستخباراتية
05:03 | 2026-01-08
08/01/2026 05:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جمهوريون في الكونغرس يرفضون أي تحرّك عسكري لضم غرينلاند ويخالفون موقف ترامب
Lebanon 24
جمهوريون في الكونغرس يرفضون أي تحرّك عسكري لضم غرينلاند ويخالفون موقف ترامب
04:58 | 2026-01-08
08/01/2026 04:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
11:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
09:01 | 2026-01-07
07/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2026-01-08
لماذا تدفع الظروف الإقليمية نحو اتفاق تركي سعودي في الشرق الأوسط؟
05:26 | 2026-01-08
"بولندا ترحب بنشر قوات تحالف غربي لدعم أمن أوكرانيا
05:23 | 2026-01-08
عن نزع سلاح "حزب الله".. بيان من مكتب نتنياهو
05:03 | 2026-01-08
في عام الحرب الرابع.. أوكرانيا تُرمم جبهتها الاستخباراتية
04:58 | 2026-01-08
جمهوريون في الكونغرس يرفضون أي تحرّك عسكري لضم غرينلاند ويخالفون موقف ترامب
04:49 | 2026-01-08
إسرائيل تعلن عن عملية إطلاق صاروخ فاشلة من غزة وردها بهجوم مضاد
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 12:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 12:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 12:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24