أنقرة تُعلن موقفها.. "عمليات حلب" بيد الجيش السوري وتركيا "جاهزة للمساعدة"

أكدت أن "القوات المسلحة " تنفذ بمفردها العمليات العسكرية الجارية في "حلب"، مشددة على أن العملية الأخيرة لمكافحة "الإرهاب" تُجرى بالكامل من قبل بهدف "حماية المدنيين".



وأشارت الوزارة إلى أن "جاهزة لتقديم المساعدة" إلى في حال طلبت ذلك، مؤكدة أنها تدعم في مكافحة "المنظمات الإرهابية" ضمن إطار الحفاظ على "وحدة الأراضي السورية".

