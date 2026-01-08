بعد هجوم روسيا.. أكثر من مليون أسرة أوكرانية بلا تدفئة ولا مياه

أُعلن وزير أوكراني الخميس أن "أكثر من مليون أسرة" في منطقة بوسط باتت محرومة من المياه والكهرباء بعد ضربات روسية ليلية استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وأوضح لإعادة إعمار أوكرانيا عبر أن "أعمال التصليح تتواصل في منطقة دنيبروبتروفسك لإعادة توفير التدفئة والمياه لأكثر من مليون مشترك".



وكان هجوم روسي واسع النطاق بمسيّرات أدى إلى انقطاع الكهربائي بشكل شبه كامل عن منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا الأوكرانيتين ما ترك الآلاف بدون كهرباء أو تدفئة، وفق ما ذكرت الشركة المشغلة ليل الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.



وذكرت تقارير محلية أن المستشفيات والمنشآت الحيوية في المنطقتين تعمل بمصادر كهرباء احتياطية. وتواصل فرق الطوارئ العمل من أجل إعادة التيار وكذلك المياه وخدمات التدفئة التي تعطلت هي الأخرى.