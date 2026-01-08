"بولندا ترحب بنشر قوات تحالف غربي لدعم أمن أوكرانيا

البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أن لا تعارض نشر قوات من دول "تحالف الراغبين" على أراضيها لضمان أمن .

وقال سيكورسكي تعليقًا على تصريح المستشار الألماني ميرتس بشأن احتمال نشر قوات ألمانية في الدول المجاورة لأوكرانيا: "من حيث المبدأ، لن يكون وجود حلفائنا الألمان في بولندا أمرًا جديدًا". وأضاف أن تجري مناقشات مع عدة دول أخرى، من بينها وفرنسا، حول نشر قواتها في نوع من "الصيغ التحضيرية"، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل مخصصة للمناقشة بين رؤساء الأركان العامة للجيوش.

وكان المستشار الألماني ميرتس قد أعلن في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع "تحالف الراغبين" في ، أن مستعدة للمساهمة في الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا، بما في ذلك نشر قواتها في أراضي المجاورة لأوكرانيا.