"بولندا ترحب بنشر قوات تحالف غربي لدعم أمن أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أن بولندا لا تعارض نشر قوات من دول "تحالف الراغبين" على أراضيها لضمان أمن أوكرانيا.
وقال سيكورسكي تعليقًا على تصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن احتمال نشر قوات ألمانية في الدول المجاورة لأوكرانيا: "من حيث المبدأ، لن يكون وجود حلفائنا الألمان في بولندا أمرًا جديدًا". وأضاف أن وارسو تجري مناقشات مع عدة دول أخرى، من بينها النرويج وفرنسا، حول نشر قواتها في نوع من "الصيغ التحضيرية"، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل مخصصة للمناقشة بين رؤساء الأركان العامة للجيوش.
وكان المستشار الألماني ميرتس قد أعلن في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع "تحالف الراغبين" في باريس، أن ألمانيا مستعدة للمساهمة في الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا، بما في ذلك نشر قواتها في أراضي الناتو المجاورة لأوكرانيا.