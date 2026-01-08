تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"بولندا ترحب بنشر قوات تحالف غربي لدعم أمن أوكرانيا

Lebanon 24
08-01-2026 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1465489-639034721760454469.webp
Doc-P-1465489-639034721760454469.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أن بولندا لا تعارض نشر قوات من دول "تحالف الراغبين" على أراضيها لضمان أمن أوكرانيا.

وقال سيكورسكي تعليقًا على تصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن احتمال نشر قوات ألمانية في الدول المجاورة لأوكرانيا: "من حيث المبدأ، لن يكون وجود حلفائنا الألمان في بولندا أمرًا جديدًا". وأضاف أن وارسو تجري مناقشات مع عدة دول أخرى، من بينها النرويج وفرنسا، حول نشر قواتها في نوع من "الصيغ التحضيرية"، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل مخصصة للمناقشة بين رؤساء الأركان العامة للجيوش.

وكان المستشار الألماني ميرتس قد أعلن في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع "تحالف الراغبين" في باريس، أن ألمانيا مستعدة للمساهمة في الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا، بما في ذلك نشر قواتها في أراضي الناتو المجاورة لأوكرانيا.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الدعم السريع في السودان تعلن السيطرة على 3 محاور في بابنوسة غربي كردفان
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع غربي مدينة الأبيض بشمال كردفان (التلفزيون العربي)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" تتحفظ على ضمّ"الكتائب" لتحالف جنبلاط - جعجع في الجبل
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم تحالف تأسيس: الهدنة التي أعلن عنها حميدتي تبرهن على أن قوات الدعم السريع هي من تذهب إلى التفاوض بإيجابية وتمد يدها بالسلام (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24

أعلن وزير الخارجية

وزير الخارجية

أوكرانيا

ألمانيا

النرويج

فريدريش

الناتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:37 | 2026-01-08
Lebanon24
07:36 | 2026-01-08
Lebanon24
07:35 | 2026-01-08
Lebanon24
06:39 | 2026-01-08
Lebanon24
06:26 | 2026-01-08
Lebanon24
06:23 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24