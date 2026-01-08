تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد خسائر ميدانية… "التحالف" يؤكد فرار الزبيدي من اليمن

Lebanon 24
08-01-2026 | 05:49
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن زعيم الانفصاليين الجنوبيين عيدروس الزبيدي فرّ إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد فشل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه في الحفاظ على السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.

وأورد التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن «معلومات استخبارية موثوقة» تفيد بأن الزبيدي وآخرين هربوا ليلًا، موضحًا أنه انتقل بحرًا من عدن إلى ميناء بربرة في أرض الصومال بعد منتصف ليل الأربعاء.

وبحسب البيان، استقل الزبيدي لاحقًا، "تحت إشراف ضباط إماراتيين"، طائرة روسية الصنع من طراز "إليوشين" توقفت في مقديشو، قبل أن تتابع رحلتها إلى مطار عسكري في أبوظبي، حيث وصل مساء الأربعاء.
