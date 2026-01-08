بعد خسائر ميدانية… "التحالف" يؤكد فرار الزبيدي من اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن زعيم الانفصاليين الجنوبيين عيدروس الزبيدي فرّ إلى ، بعد فشل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه في الحفاظ على السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.



وأورد التحالف، في بيان نقلته ، أن «معلومات استخبارية موثوقة» تفيد بأن الزبيدي وآخرين هربوا ليلًا، موضحًا أنه انتقل بحرًا من عدن إلى ميناء بربرة في أرض الصومال بعد منتصف ليل الأربعاء.



وبحسب البيان، استقل الزبيدي لاحقًا، "تحت إشراف ضباط إماراتيين"، الصنع من طراز "إليوشين" توقفت في مقديشو، قبل أن تتابع رحلتها إلى مطار عسكري في ، حيث وصل مساء الأربعاء.

