تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
-6
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد خسائر ميدانية… "التحالف" يؤكد فرار الزبيدي من اليمن
Lebanon 24
08-01-2026
|
05:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن زعيم الانفصاليين الجنوبيين عيدروس الزبيدي فرّ إلى
الإمارات العربية المتحدة
، بعد فشل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه في الحفاظ على السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.
وأورد التحالف، في بيان نقلته
وكالة الأنباء السعودية
، أن «معلومات استخبارية موثوقة» تفيد بأن الزبيدي وآخرين هربوا ليلًا، موضحًا أنه انتقل بحرًا من عدن إلى ميناء بربرة في أرض الصومال بعد منتصف ليل الأربعاء.
وبحسب البيان، استقل الزبيدي لاحقًا، "تحت إشراف ضباط إماراتيين"،
طائرة روسية
الصنع من طراز "إليوشين" توقفت في مقديشو، قبل أن تتابع رحلتها إلى مطار عسكري في
أبوظبي
، حيث وصل مساء الأربعاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليمن: الزبيدي يؤكد جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمعركة الفاصلة ضد الحوثيين
Lebanon 24
اليمن: الزبيدي يؤكد جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمعركة الفاصلة ضد الحوثيين
08/01/2026 14:42:47
08/01/2026 14:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف السعودي: معلومات استخبارية تفيد أن عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا من ميناء عدن إلى "إقليم أرض الصومال"
Lebanon 24
التحالف السعودي: معلومات استخبارية تفيد أن عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا من ميناء عدن إلى "إقليم أرض الصومال"
08/01/2026 14:42:47
08/01/2026 14:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الانتقالي يوضح مصير الزبيدي: موجود في اليمن
Lebanon 24
المجلس الانتقالي يوضح مصير الزبيدي: موجود في اليمن
08/01/2026 14:42:47
08/01/2026 14:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن أن رئيسه عيدروس الزبيدي موجود في عدن
Lebanon 24
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن أن رئيسه عيدروس الزبيدي موجود في عدن
08/01/2026 14:42:47
08/01/2026 14:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات العربية المتحدة
وكالة الأنباء السعودية
الإمارات العربية
العربية المتحدة
وكالة الأنباء
طائرة روسية
الإمارات
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما هي الشركات التي استفادت من اعتقال الرئيس الفنزويلي؟
Lebanon 24
ما هي الشركات التي استفادت من اعتقال الرئيس الفنزويلي؟
07:37 | 2026-01-08
08/01/2026 07:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك
07:36 | 2026-01-08
08/01/2026 07:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: القوات والمنشآت العسكرية الغربية أهداف قتالية مشروعة
Lebanon 24
روسيا: القوات والمنشآت العسكرية الغربية أهداف قتالية مشروعة
07:35 | 2026-01-08
08/01/2026 07:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف شلت الطائرة "غراولر" دفاعات فنزويلا؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
كيف شلت الطائرة "غراولر" دفاعات فنزويلا؟.. تقرير أميركي يُجيب
06:39 | 2026-01-08
08/01/2026 06:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة إطلاق صاروخ من غزة (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة إطلاق صاروخ من غزة (فيديو)
06:26 | 2026-01-08
08/01/2026 06:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
11:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
09:01 | 2026-01-07
07/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غاب عن آخر خطاب لنعيم قاسم: مؤشرات ودلالات
Lebanon 24
أمر غاب عن آخر خطاب لنعيم قاسم: مؤشرات ودلالات
08:00 | 2026-01-07
07/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:37 | 2026-01-08
ما هي الشركات التي استفادت من اعتقال الرئيس الفنزويلي؟
07:36 | 2026-01-08
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك
07:35 | 2026-01-08
روسيا: القوات والمنشآت العسكرية الغربية أهداف قتالية مشروعة
06:39 | 2026-01-08
كيف شلت الطائرة "غراولر" دفاعات فنزويلا؟.. تقرير أميركي يُجيب
06:26 | 2026-01-08
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة إطلاق صاروخ من غزة (فيديو)
06:23 | 2026-01-08
بعدما توقع حدوث زلزال هذا العام.. ردٌ على العالم الهولندي
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 14:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 14:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 14:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24