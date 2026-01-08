كيف شلت الطائرة "غراولر" دفاعات فنزويلا؟.. تقرير أميركي يُجيب

شاركت أكثر من 150 طائرة حربية أميركية في عملية اعتقال وزوجته، من بينها طائرة "غراولر" التي شلت الدفاعات الجوية الفنزويلية.



وكشفت صحيفة " " الأميركية تفاصيل العملية العسكرية ودور طائرات "إي إيه 18 جي غراولر". هذه الطائرات، المتخصصة في الحرب الإلكترونية، لا تهاجم الأشخاص، ويُرجح أنها لعبت دوراً أساسياً في "شل" الدفاعات الجوية الفنزويلية بسرعة فائقة خلال العملية الأميركية الخاطفة التي أشرف عليها شخصياً.

وتستند هذه الطائرة إلى مقاتلة "إف إيه 18 إف سوبر هورنت" من شركة "بوينغ"، وتُعد ركيزة أساسية في قدرات الحرب الإلكترونية الأميركية. تراجع هذا المجال إلى حد كبير بعد الحرب الباردة، ثم شهد نهضة جديدة بعد استخدامه المكثف في حرب .



قال توماس ويذينغتون، متخصص الحرب الإلكترونية في معهد "رويال سيرفيسز" للدراسات الاستراتيجية، إن "غراولر" تُعد العمود الفقري لآلية الحرب الإلكترونية في الأميركية. كانت تتولى مهمة تحديد مواقع الرادارات الفنزويلية وتشويشها، والقيام بمهام مماثلة ضد الاتصالات العسكرية.

خلال نهاية الأسبوع الماضي، أرسلت أسراباً من الطائرات العسكرية، من بينها مقاتلات "إف 22" و"إف 35" و"إف 18"، وقاذفات "بي 1"، وطائرات مسيّرة. هدفت هذه الخطوة إلى تعطيل الدفاعات الجوية وقطع الاتصالات الفنزويلية، بالتزامن مع تنفيذ قوات "دلتا" الخاصة عملية اعتقال مادورو وزوجته من عقر داره.



قال المحلل الدفاعي الأميركي نيك كانينغهام إن واشنطن تمكنت بسهولة من الطيران داخل أجواء ، لأنها واجهت خصماً أقل تطوراً يملك دفاعات جوية "لا بأس بها لكن بأعداد محدودة". (العربية)