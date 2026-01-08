تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
كيف شلت الطائرة "غراولر" دفاعات فنزويلا؟.. تقرير أميركي يُجيب

Lebanon 24
08-01-2026 | 06:39
شاركت أكثر من 150 طائرة حربية أميركية في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، من بينها طائرة "غراولر" التي شلت الدفاعات الجوية الفنزويلية.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تفاصيل العملية العسكرية ودور طائرات "إي إيه 18 جي غراولر". هذه الطائرات، المتخصصة في الحرب الإلكترونية، لا تهاجم الأشخاص، ويُرجح أنها لعبت دوراً أساسياً في "شل" الدفاعات الجوية الفنزويلية بسرعة فائقة خلال العملية الأميركية الخاطفة التي أشرف عليها الرئيس دونالد ترامب شخصياً.
 
وتستند هذه الطائرة إلى مقاتلة "إف إيه 18 إف سوبر هورنت" من شركة "بوينغ"، وتُعد ركيزة أساسية في قدرات الحرب الإلكترونية الأميركية. تراجع هذا المجال إلى حد كبير بعد الحرب الباردة، ثم شهد نهضة جديدة بعد استخدامه المكثف في حرب أوكرانيا.

قال توماس ويذينغتون، متخصص الحرب الإلكترونية في معهد "رويال يونايتد سيرفيسز" للدراسات الاستراتيجية، إن "غراولر" تُعد العمود الفقري لآلية الحرب الإلكترونية في القوات الجوية الأميركية. كانت تتولى مهمة تحديد مواقع الرادارات الفنزويلية وتشويشها، والقيام بمهام مماثلة ضد الاتصالات العسكرية.
 
خلال نهاية الأسبوع الماضي، أرسلت واشنطن أسراباً من الطائرات العسكرية، من بينها مقاتلات "إف 22" و"إف 35" و"إف 18"، وقاذفات "بي 1"، وطائرات مسيّرة. هدفت هذه الخطوة إلى تعطيل الدفاعات الجوية وقطع الاتصالات الفنزويلية، بالتزامن مع تنفيذ قوات "دلتا" الخاصة عملية اعتقال مادورو وزوجته من عقر داره.

قال المحلل الدفاعي الأميركي نيك كانينغهام إن واشنطن تمكنت بسهولة من الطيران داخل أجواء فنزويلا، لأنها واجهت خصماً أقل تطوراً يملك دفاعات جوية "لا بأس بها لكن بأعداد محدودة". (العربية) 
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف موقع أميركي عن "دفاعات إيران"؟ تقريرٌ لافت
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سينتصر الحوثيون؟.. تقرير أميركي يُجيب
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف مشروع "غزة الجديدة": هندسة بإشراف "أميركي–إسرائيلي"
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24

