عربي-دولي
الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية ضد قسد في حلب
Lebanon 24
08-01-2026
|
08:20
photos
أفاد مصدر عسكري سوري بأن
الجيش السوري
بدأ قصفًا عنيفًا ومركّزًا باتجاه مواقع قوات
سوريا
الديمقراطية
"قسد" داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد نشر خرائط لمواقع الاستهداف، بحسب الإخبارية
السورية
.
وفي سياق متصل، قال مدير إعلام صحة حلب، منير المحمد، إن عدد الضحايا المدنيين جراء استهداف قسد أحياء
المدينة ارتفع
إلى 5 قتلى و33 مصابًا.
ويأتي ذلك مع اشتداد وتيرة الاستهداف على المناطق السكنية المحيطة بحيي
الأشرفية
والشيخ مقصود من قبل قوات قسد، بحسب الإخبارية السورية. (إرم نيوز)
