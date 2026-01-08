الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية ضد قسد في حلب

أفاد مصدر عسكري سوري بأن بدأ قصفًا عنيفًا ومركّزًا باتجاه مواقع قوات "قسد" داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد نشر خرائط لمواقع الاستهداف، بحسب الإخبارية .



وفي سياق متصل، قال مدير إعلام صحة حلب، منير المحمد، إن عدد الضحايا المدنيين جراء استهداف قسد أحياء إلى 5 قتلى و33 مصابًا.



ويأتي ذلك مع اشتداد وتيرة الاستهداف على المناطق السكنية المحيطة بحيي والشيخ مقصود من قبل قوات قسد، بحسب الإخبارية السورية. (إرم نيوز)







