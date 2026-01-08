تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-7
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مظلوم عبدي: استمرار القتال في حلب ينسف فرص التفاهم
Lebanon 24
08-01-2026
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر قائد قوات
سوريا
الديموقراطية
مظلوم عبدي
من أنّ استمرار القتال في مدينة حلب يقوّض فرص التوصل إلى تفاهم مع الحكومة
السورية
، وذلك عقب يومين من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل 17 شخصًا على الأقل، بحسب
وكالة الصحافة الفرنسية
.
وقال عبدي في بيان إنّ المضي في نهج القتال ولغة الحرب يبدّد فرص الوصول إلى تفاهمات سياسية، محذّرًا من أنّ هذا المسار يهيّئ لفرض تغييرات ديموغرافية خطيرة في المدينة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مظلوم عبدي قائد قسد: قصف المدنيين العزّل في حلب يهيّئ الظروف لتغييرات ديمغرافية خطيرة
Lebanon 24
مظلوم عبدي قائد قسد: قصف المدنيين العزّل في حلب يهيّئ الظروف لتغييرات ديمغرافية خطيرة
08/01/2026 20:05:35
08/01/2026 20:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد: الوفد الذي يزور دمشق يضم مظلوم عبدي قائد "قسد" وأعضاء من القيادة العامة
Lebanon 24
قسد: الوفد الذي يزور دمشق يضم مظلوم عبدي قائد "قسد" وأعضاء من القيادة العامة
08/01/2026 20:05:35
08/01/2026 20:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر سورية: لا صحة للأنباء عن وصول قائد قسد مظلوم عبدي إلى دمشق
Lebanon 24
مصادر سورية: لا صحة للأنباء عن وصول قائد قسد مظلوم عبدي إلى دمشق
08/01/2026 20:05:35
08/01/2026 20:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام كردية: وصول القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى دمشق
Lebanon 24
وسائل إعلام كردية: وصول القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى دمشق
08/01/2026 20:05:35
08/01/2026 20:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية
الصحافة الفرنسية
الفرنسية
السورية
الصحاف
سوريا
سورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصص لجنود فنزويليين... ماذا كشفوا عن ليلة إعتقال مادورو؟
Lebanon 24
قصص لجنود فنزويليين... ماذا كشفوا عن ليلة إعتقال مادورو؟
13:00 | 2026-01-08
08/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
12:56 | 2026-01-08
08/01/2026 12:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الإحتجاجات... إنقطاع الإنترنت في إيران
Lebanon 24
بسبب الإحتجاجات... إنقطاع الإنترنت في إيران
12:33 | 2026-01-08
08/01/2026 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا
Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا
12:25 | 2026-01-08
08/01/2026 12:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2026-01-08
قصص لجنود فنزويليين... ماذا كشفوا عن ليلة إعتقال مادورو؟
12:57 | 2026-01-08
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:56 | 2026-01-08
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
12:33 | 2026-01-08
بسبب الإحتجاجات... إنقطاع الإنترنت في إيران
12:25 | 2026-01-08
مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا
12:15 | 2026-01-08
إسرائيل: إجراءات أمنية مشددة لوزير التراث بعد تلقي تهديدات جسدية
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 20:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 20:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 20:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24