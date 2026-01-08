مظلوم عبدي: استمرار القتال في حلب ينسف فرص التفاهم

حذّر قائد قوات الديموقراطية من أنّ استمرار القتال في مدينة حلب يقوّض فرص التوصل إلى تفاهم مع الحكومة ، وذلك عقب يومين من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل 17 شخصًا على الأقل، بحسب .



وقال عبدي في بيان إنّ المضي في نهج القتال ولغة الحرب يبدّد فرص الوصول إلى تفاهمات سياسية، محذّرًا من أنّ هذا المسار يهيّئ لفرض تغييرات ديموغرافية خطيرة في المدينة.





