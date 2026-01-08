الحوثيون يفرضون حصارًا عسكريًا على بلدة شرقي الحديدة

فرضت جماعة ، الخميس، حصارًا عسكريًا خانقًا على إحدى البلدات الريفية شرقي محافظة الحديدة غربي البلاد، عقب مواجهات مسلحة مع مدنيين أسفرت عن مقتل قيادات حوثية ميدانية.مكتب التابعة للحكومة الشرعية في الحديدة، علي الأهدل، إن عناصر من جماعة الحوثي هاجموا، الأربعاء، منطقة "سوق نفحان" في مديرية بيت ، في محاولة لترويع المواطنين الرافضين لما وصفه بالبرنامج الطائفي الذي تنفذه الميليشيا في المديرية.وأوضح الأهدل، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن اقتحام المنطقة، التي تشهد توترًا مستمرًا مع الحوثيين، دفع عددًا من السكان إلى حمل السلاح والدخول في مواجهة مباشرة مع عناصر الجماعة، ما أدى إلى مقتل قيادات أمنية ميدانية، من بينهم المشرف العام في منطقة "نفحان"، ونجل مدير أمن مديرية بيت الفقيه، فيما أُصيب و 3 آخرون بجراح.وعقب ذلك، استقدمت جماعة الحوثي تعزيزات أمنية وعسكرية من لمداهمة البلدة، وشرعت في قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قبل أن تقتحم منازل المدنيين، وتختطف عددًا منهم، بذريعة ملاحقة المطلوبين.وذكرت مصادر محلية أن قوات الحوثيين انسحبت، خلال الساعات الماضية، إلى محيط بلدة "نفحان"، وبدأت فرضَ حصار خانق لا يزال مستمرًا حتى الآن، في محاولة للضغط على السكان وإجبارهم على تسليم الأشخاص الذين شاركوا في الاشتباكات.وأضافت المصادر أن غالبية سكان البلدة اضطُروا إلى النزوح مساء الأربعاء، نتيجة القصف العشوائي، في وقت لم تتضح فيه بعد حصيلة الخسائر البشرية والمادية.