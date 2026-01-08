ألمانيا تحاكم متهماً سورياً بالانضمام إلى تنظيم داعش والتواطؤ في القتل

بدأ الألماني، الخميس، محاكمة سوري متهم بالتورط في جرائم دموية ارتكبها تنظيم داعش في ، بما في ذلك عمليات ذبح.



ويواجه السوري، البالغ من العمر 33 عاماً والذي عرّف عنه الادعاء باسم أحمد أ، اتهامات في محكمة دوسلدورف بالانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية، والتواطؤ في القتل، بحسب "فرانس برس".



ويفيد مدعون بأنه كان منضوياً في تنظيم داعش بين العامين 2014 و2017، وأنه كان مرشداً لمقاتلي التنظيم الأجانب في محيط بلدة الكشكية



وفي آب 2014، يشتبه بأن وحدته أوقفت عدداً من الرجال، ذُبح اثنان منهم فوراً، فيما تعرّض البقية إلى التعذيب.



ويشتبه بأن " " ساهم في تمكين عناصر التنظيم من تنفيذ عمليات قتل عبر المراقبة لصالح هذه الوحدة، فيما نُقل المعتقلون الآخرون إلى موقع آخر في اليوم التالي، وقتل عدد منهم.



وأوقف "أحمد أ."، في كانون الثاني 2025، في بلدة " أم راين" غرب ، حيث كان يقيم، ويتوقع بأن تستمر محاكمته حتى أواخر آذار على أقل تقدير.



