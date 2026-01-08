واشنطن تتحرك لخفض القتال بين الحكومة السورية وقسد

ذكرت نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن على تواصل مع الحكومة وقادة قوات (قسد)، وتعمل على خفض حدة القتال والضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا.

