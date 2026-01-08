تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قصص لجنود فنزويليين... ماذا كشفوا عن ليلة إعتقال مادورو؟

Lebanon 24
08-01-2026 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1465676-639034952425080698.png
Doc-P-1465676-639034952425080698.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الجيش الفنزويلي نشر سلسلة من مقاطع الفيديو لجنود يروون تفاصيل ما عاشوه في ليلة العملية الأميركية، التي أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.
 
وعرض جنود وعسكريون روايتهم لما وقع في تلك الليلة، التي حلقت فيها أكثر من 150 طائرة أميركية فوق سماء فنزويلا، وقصفت مناطق متفرقة من البلاد.

وروى الرقيب أول ريكاردو سالازار من سريره في المستشفى، أن موقعه تعرّض لقصف، موضحا أنه سمع انفجارا وصوت صفير وركض إلى الخارج ليأخذ سلاحه المضاد للطائرات من طراز "إنغلا إس" روسي الصنع، وثبته فوق كتفه، لكن قنبلة هوت عليه وأفقدته وعيه.

وقال سالازار: "حينها طرت مع الجندي الرقيب أول ويلفريدو، الذي ظل واعيا، أما أنا فكنت فاقدا للوعي ومصابا. عندما نهضت كان كل شيء قد انهار. كل شيء دمر تماما".

كما أشار الرقيب فرانشيسكو ماتشيلاندا إلى أن وحدته اعترضت طائرة مروحية خلال الهجوم، مما دفعها إلى التراجع بعد أن كان أفراد الوحدة يطلقون النار من مواقع متعددة.

وأعرب العسكري الفنزويلي عن فخره بالدفاع عن بلده، رافضا رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على فنزويلا، قائلا: "نحن شعب حر وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن بلدنا".

كذلك، تحدث رجل لم يذكر اسمه عن "بطولة ملازم أول يدعى ليرويس جوفاني تشيرينوس، قتل خلال الهجمات أثناء محاولته ركوب دبابة".

وقال الرجل: "حاول تشيرينوس ركوب الدبابة. جاءت طائرة وأمطرته بالرصاص. مات وهو يدافع عن مبادئه كبطل". (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الفنزويلي: مقتل 24 ضابطا فنزويليا خلال اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لم يقتل أي جندي خلال عملية اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة سي بي إس نيوز: قوات دلتا التابعة للجيش الأميركي هي التي اعتقلت الرئيس الفنزويلي مادورو
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة سي بي إس نيوز: قوات دلتا التابعة للجيش الأميركي هي التي اعتقلت الرئيس الفنزويلي مادورو
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

سكاي نيوز

الفنزويلي

فنزويلا

دونالد

مادورو

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-01-08
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08
Lebanon24
16:24 | 2026-01-08
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08
Lebanon24
15:50 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24