فنزويلا تطلق سراح سجناء سياسيين

أعلن ، الخميس، الإفراج عن "عدد كبير" من السجناء السياسيين، بينهم أجانب كانوا محتجزين في ، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.وقال إنه "من أجل تعزيز التعايش السلمي، قررت الحكومة البوليفارية ومؤسسات الدولة الإفراج عن عدد كبير من الأشخاص الفنزويليين والأجانب"، مضيفاً للصحافيين من أن "عمليات الإفراج هذه جارية"، بحسب "فرانس برس".