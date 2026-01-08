تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
البحرية الإسرائيليّة أطلقت النار على سفينة مصرية
Lebanon 24
08-01-2026
|
13:15
أفادت القناة الـ13 الإسرائيليّة، أنّ البحرية التابعة للجيش الإسرائيليّ أطلقت النار على سفينة
مصرية
دخلت المياه الإقليمية لقطاع غزة.
